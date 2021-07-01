В Кремле выдачу российских паспортов жителям Донбасса назвали «гуманитарной мерой». Речи об интеграции территории не идёт

Раздача российских паспортов жителям Донбассе не может рассматриваться как планы Российской Федерации «присоединить» эти территории. В Кремле объясняют выдачу документов необходимой гуманитарной мерой.Об этом говорится в интервью замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.Согласно публикуемым данным, около полумиллиона жителей Донбасса получили российский паспорт.«Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения «ДНР» и «ЛНР» в состав России», — отметил Козак.Он также уточнил, что как только «ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении».В интервью Козак также отметил, что Россия не против включения в Нормандский формат США, Британии и Канады, если это положительно скажется на эффективности переговорного процесса и урегулировнии ситуации в регионе.Политика - Сегодня, 18:56 187