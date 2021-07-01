Захарова преподала урок послу США после слов о русских и украинцах на картинах Репина

«Нас не то что задело, а скорее позабавило то, какими некомпетентными людьми являются американские дипломаты, которым вверено постсоветское направление и особенно Украина. Я прекрасно понимаю, что они заточены на разрушительную деятельность, но никто ведь не отменял ум, образованность и эрудицию», — сказала официальный представитель МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова парой фраз продемонстрировала глупость американских дипломатов.Новый посол США в Киеве Джордж Кент в эфире местного телеканала поддержал тезис о том, что картины Ильи Репина якобы показывает различие между русскими и украинцами.Захарова, комментируя высказывание американского дипломата, преподала ему урок истории. Также она высмеяла Кента за непрофессионализм и невежество. Дипломат отметил, что в Киеве в 2014 году запустили странный флешмоб. Некоторые граждане пытались сопоставить дух русских и украинцев по картинам Репина «Бурлаки на Волге» и «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану».Дипломат напомнила, что художник Репин родился в Харьковской губернии Российской империи. Он считал себя русским и много писал о русском характере. Кроме того, казаки писали письмо султану после того, как присягнули на верность русскому царю, пишут «Народные новости».Ранее Мария Захарова пожелала Конституции Украины не повторять судьбу «декларации» Гуляйпольской республики. Сейчас в украинском государстве наблюдается правовая дегенерация и гуманитарная катастрофа, информировал телеканал RT.Мария Верескова