Завтра ожидается резкое изменение погоды: похолодает, грозы, дожди с градом, усиление ветра
Резкое снижение температуры воздуха на 10-12 градусов, дожди с грозами, градом, усиление ветра до 22 м/с ожидаются в Луганске 21-22 июля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«После сухой и жаркой погоды ожидается смена погодных условий: днем 21 и в течение суток 22 июля в Луганске и местами по территории региона пройдут кратковременные, местами сильные дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах град. Температурный фон 22 июля понизится на 10-12 градусов», — предупреждают синоптики.
Как разъяснили в ЦГМ, подобные явления называются резким изменением погоды. К ним относятся такие изменения условий погоды, при которых метеорологические явления по интенсивности не достигают критериев стихийных, но могут затруднить или облегчить в отдельные периоды производственную деятельность отраслей народного хозяйства. Погода в Луганске - Сегодня, 20:51 24
«После сухой и жаркой погоды ожидается смена погодных условий: днем 21 и в течение суток 22 июля в Луганске и местами по территории региона пройдут кратковременные, местами сильные дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах град. Температурный фон 22 июля понизится на 10-12 градусов», — предупреждают синоптики.
Как разъяснили в ЦГМ, подобные явления называются резким изменением погоды. К ним относятся такие изменения условий погоды, при которых метеорологические явления по интенсивности не достигают критериев стихийных, но могут затруднить или облегчить в отдельные периоды производственную деятельность отраслей народного хозяйства. Погода в Луганске - Сегодня, 20:51 24
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