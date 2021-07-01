Козак: Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс

Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale.Его текст на своем сайте опубликовало посольство России во Франции.Козак отметил, что на Украине продолжают действовать крайне радикальные политические группы, которые готовы на такие действия."Как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество".Он также указал, что, по оценкам коллег, участвовавших в переговорах по Донбассу во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко, подходы администрации Владимира Зеленского ничем от тех не отличаются, а в некоторых аспектах они "стали даже хуже".По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что "Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".Замглавы президентской администрации также напомнил высказывание Зеленского о том, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России".источник