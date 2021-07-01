Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России

"Порошенко пообещал через год вернуть Крым. К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьезно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым "возвращают", то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем..." — написал Пушков.

Фото: © РИА Новости / Владимир ТрефиловСенатор Алексей Пушков оценил в Twitter обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать у России Крым, передает РИА Новости.Ранее бывший украинский лидер, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год сделать Крым частью его страны, а также предложил в следующем году встретить праздник в Бахчисарае.Сенатор также обратил внимание, что Порошенко не объяснил, каким способом и почему именно через год он намеревается "вернуть" Крым в состав Украины.