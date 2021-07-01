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Сегодня

Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам

Sergey Сегодня, 09:4515Новости
Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам
Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne посоветовал украинцам не ждать распада России, передает РИА Новости.
По его мнению, такие мысли приходят в голову лишь недалеким людям.
"Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется, — отметил Азаров.

В тоже время экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как "самим не распасться", пояснив, что Украина может развиваться лишь вместе с Россией.
"При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны", — пояснил политик.

Азаров подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое превращает из Украины плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву.

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