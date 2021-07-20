Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.07.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 20.07.202109:00Киевские силовики четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе и поселка Молодежное.Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.