СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока вЂ“ 2"

Фото: © TurkStreamАдминистрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти воздержаться от выражения своей позиции во время переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока – 2", сообщает Politico со ссылкой на источники, передает РИА Новости.По данным издания, американские чиновники предупредили Киев, что публичная критика соглашения ФРГ и Соединенных Штатов по российскому газопроводу может навредить отношениям США и Украины. Также представители Белого дома призвали украинские власти не обсуждать потенциальные планы Берлина и Вашингтона с американским конгрессом, пишет газета.Высокопоставленный собеседник издания из администрации Байдена оспорил эти данные, отметив, что ситуация на самом деле более сложная, но отказался поделиться подробностями переговоров американских чиновников с их украинскими коллегами.Накануне СМИ сообщили о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Германией о проекте газопровода. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что о договоренности могут объявить уже в среду."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.