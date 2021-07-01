На какие продукты выросли цены в Луганске после 20 июля. Цены на АЗС тоже изменились



Стоимость моркови снизилась на 14% с 87,47 руб. до 86 руб., картофеля — на 10,6%, лука — на 4,9%. Незначительно подешевели отдельные порционные куриные части и сахар.

В то же время не изменились цены на хлеб, муку, говядину, свинину, мясо птицы, сало, рис, манную и гречневую крупы, овсяные хлопья, горох, соль, рыбу, молоко, сметану, творог, сливочное и подсолнечное масло, яйца и чай.

Во II декаде июля незначительно подорожали макаронные изделия, вареные колбасы, сосиски и сардельки, рыбные консервы, сыр, капуста, питьевая бутилированная вода.

В отчетном периоде незначительно подорожал бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо Экономика - Сегодня, 10:03 371 Морковь, картофель и лук подешевели в Луганске во II декаде июля. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Госкомстатом.Стоимость моркови снизилась на 14% с 87,47 руб. до 86 руб., картофеля — на 10,6%, лука — на 4,9%. Незначительно подешевели отдельные порционные куриные части и сахар.В то же время не изменились цены на хлеб, муку, говядину, свинину, мясо птицы, сало, рис, манную и гречневую крупы, овсяные хлопья, горох, соль, рыбу, молоко, сметану, творог, сливочное и подсолнечное масло, яйца и чай.Во II декаде июля незначительно подорожали макаронные изделия, вареные колбасы, сосиски и сардельки, рыбные консервы, сыр, капуста, питьевая бутилированная вода.В отчетном периоде незначительно подорожал бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо Экономика - Сегодня, 10:03 371

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