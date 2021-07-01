Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В борьбе за свободу Белоруссии

root Сегодня, 11:450Новости
В борьбе за свободу Белоруссии

Борьба за демократию в Белоруссии в самом разгаре.
Хуанита Тихановская в Вашингтоне на встрече с госсекретарем Блинкеном, заместитель госсекретаря Нуланд и советником Блинкена Шолле.


Собравшиеся обсудили перспективы свержение "кровавого тирана Лукашенко", который совсем распоясался в своем наступлении на "свободу и демократии".
О борьбе за освобождение Романа Протасевича лишний раз предпочли не распространяться, дабы не наступить на очередную мину от КГБ.
Борис Рожин

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: