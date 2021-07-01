Отсутствие водоснабжения в Луганске
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Лугансквода» информирует о возможных сбоях в подаче воды в городе 21 июля в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП.
В Ленинском районе работы будут проведены по проезду Лесной.
В Жовтневом районе Луганска специалисты предприятия проведут работы по улице Барбюса и кварталу Гагарина.
В Каменнобродском районе работы будут проведены по адресам: переулок 1-й Балтийский, переулок Дунаевского, квартал Леваневского, квартал Энгельса.
В Артемовском районе Луганска специалисты предприятия проведут работы по улице Победоносная.
Также ремонтные работы будут осуществляться в селе Николаевка. Удобный город - Сегодня, 11:52 11
В Ленинском районе работы будут проведены по проезду Лесной.
В Жовтневом районе Луганска специалисты предприятия проведут работы по улице Барбюса и кварталу Гагарина.
В Каменнобродском районе работы будут проведены по адресам: переулок 1-й Балтийский, переулок Дунаевского, квартал Леваневского, квартал Энгельса.
В Артемовском районе Луганска специалисты предприятия проведут работы по улице Победоносная.
Также ремонтные работы будут осуществляться в селе Николаевка. Удобный город - Сегодня, 11:52 11
Метки: {keywords}