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Отсутствие водоснабжения в Луганске

robot Сегодня, 12:010Новости
Отсутствие водоснабжения в Луганске
Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Лугансквода» информирует о возможных сбоях в подаче воды в городе 21 июля в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП.
В Ленинском районе работы будут проведены по проезду Лесной.
В Жовтневом районе Луганска специалисты предприятия проведут работы по улице Барбюса и кварталу Гагарина.
В Каменнобродском районе работы будут проведены по адресам: переулок 1-й Балтийский, переулок Дунаевского, квартал Леваневского, квартал Энгельса.
В Артемовском районе Луганска специалисты предприятия проведут работы по улице Победоносная.
Также ремонтные работы будут осуществляться в селе Николаевка. Удобный город - Сегодня, 11:52 11

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