Сегодня еще жара, сильный дождь с грозой и градом, а завтра резкое похолодание



«21 июля на территории региона ожидается переменная облачность, днем кратковременные, местами сильные дожди, гроза, в отдельных районах град; ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха 32-37 градусов жары», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске ожидается температура воздуха днем — 35-37 градусов жары.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха около 34-36 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

По предварительному прогнозу, начиная с 22 июля температурный фон понизится на 10-12 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 5322 Температура воздуха в регионе сегодня, 21 июля, будет колебаться от 32 до 37 градусов жары днем, местами пройдет сильный дождь с грозой и градом. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«21 июля на территории региона ожидается переменная облачность, днем кратковременные, местами сильные дожди, гроза, в отдельных районах град; ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха 32-37 градусов жары», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске ожидается температура воздуха днем — 35-37 градусов жары.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха около 34-36 градусов тепла.Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.По предварительному прогнозу, начиная с 22 июля температурный фон понизится на 10-12 градусов. Погода в Луганске - Сегодня, 05:33 5322

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