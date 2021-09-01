Украина объяснилась за свою жесткую риторику в ООН

«С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН», — привел такой пример министр. При этом он добавил, что Украина готова «подстегивать» смелость ООН.

Фото: Thomas Koehler / Globallookpress.comОрганизация Объединенных Наций (ООН) и международная политика нуждаются в изменениях, и Украина готова быть их драйвером, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Его слова приводит «Укринформ», передает «Лента.ру».Он объяснил жесткую риторику страны в ООН тем, что Украина устала предупреждать мир о новых вызовах, с которыми столкнулась раньше других. Страна готова активно действовать и вести мир за собой.Кулеба также раскритиковал ООН за то, что организация уделяет внимание только решению «удобных» для себя проблем.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил ООН с «супергероем на пенсии» и старым, вялым и ненужным дедом, который считает, что жизнь прошла зря. Украинский лидер отметил, что в настоящее время Организация Объединенных Наций получает много критики из-за неспособности решать глобальные вопросы. Он добавил, что самое страшное обвинение — это то, что «ООН стала Лигой Наций».