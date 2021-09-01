За неделю пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» уменьшился. Но больше людей направлялось в сторону Луганска



Дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» был открыт всего один день — в понедельник. Тут линию разграничения смогли пересечь 705 человек и 121 автомобиль. В сторону Донецка проследовало 388 человек и 76 транспортных средств. В то же время 317 человек и 45 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции, во время следования на контролируемую территорию обязаны установить и активировать приложение «Дома». В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. С полным перечнем категорий лиц, не подпадающих под самоизоляцию, советуем гражданам ознакомиться заблаговременно.

Самоизоляция будет прекращаться в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проведенного после пересечения КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 13:43 137 За прошедшую неделю из семи существующих КПВВ полноценный пропуск осуществлялся только в «Станице Луганской». За неделю пассажиропоток тут уменьшился на 6%. Всего через этот пункт пропуска прошел 18361 человек. В том числе в сторону Луганска прошло 9562 человека, а на контролируемую Украиной территорию — 8799 человек.Дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» был открыт всего один день — в понедельник. Тут линию разграничения смогли пересечь 705 человек и 121 автомобиль. В сторону Донецка проследовало 388 человек и 76 транспортных средств. В то же время 317 человек и 45 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции, во время следования на контролируемую территорию обязаны установить и активировать приложение «Дома». В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. С полным перечнем категорий лиц, не подпадающих под самоизоляцию, советуем гражданам ознакомиться заблаговременно.Самоизоляция будет прекращаться в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проведенного после пересечения КПВВ. Новости Региона - Сегодня, 13:43 137

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