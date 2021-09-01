Жителей Луганска сильно тревожит ситуация с СOVID-19 и на вакцинацию надежды нет, — опрос
Больше всего боятся заболеть коронавирусом и получить осложнение после него — люди старшего поколения, женщины с детьми и студенты. Таковы данные опроса, который провела инициативная группа студентов из академии Матусовского и Луганского педагогического университета. Опрос проводился по телефону и путем интервью на улицах Луганска, Лутугино и н.п. Роскошное. Всего было опрошено 500 человек старше 18 лет. Об этом журналисты сообщили авторы опроса.
Согласно данным опроса, 30% опрошенных сделали вакцину добровольно, 50% не уверены, что самостоятельно захотят ее сделать, и 20% вообще отрицательно относятся к вакцинированию.
В целом, граждане, участвующие в опросе, опасаются заразиться коронавирусом — об этом заявило 60% опрошенных.
«Я не болела коронавирусом во время пандемии, но заболела после вакцины. Перенесла я, конечно, в лёгкой форме, но риск, как оказалось, после вакцинации все равно есть», — отметила во время опроса жительница Луганска Елена.
Как отмечают авторы опроса, большинство студентов с недоверием относятся к вакцинированию. Как показала статистика, 42% молодых людей из опрошенных не планируют в ближайшее время делать прививку, особенно по собственному желанию.
«Конечно, если нас заставят сделать вакцину от COVID-19, тогда пойду делать, но я переживаю за то, что этот вопрос до конца не изучен. Будучи молодой девушкой, я боюсь, что после этой вакцины у меня могут быть последствия», — рассказала в интервью Полина, студентка академии Матусовского.
Также, авторы опроса отмечают, что 16% респондентов не только сделали вакцину добровольно, но и призывают остальных граждан привиться как можно быстрее.
«Я сам решил сделать прививку, потому что вакцинация является лучшей защитой для меня и моей семьи на сегодняшний день. Я в этом ничего страшного не вижу», — поделился своим мнением Павел, житель Лутугино.
Как отмечают авторы исследования, отношение к вакцинации у луганчан изменяется в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Чем больше зафиксированных медиками случаев заражения коронавирусом, тем выше процент людей, желающих привиться.
В связи с этим, можно предположить, что в связи с четвертой волной COVID-19 ожидающей Луганск и регион, по словам медиков уже в октябре, количество желающих привиться будет расти в геометрической прогрессии, считают авторы исследования.
Красота и здоровье - Сегодня, 14:31 40
Согласно данным опроса, 30% опрошенных сделали вакцину добровольно, 50% не уверены, что самостоятельно захотят ее сделать, и 20% вообще отрицательно относятся к вакцинированию.
В целом, граждане, участвующие в опросе, опасаются заразиться коронавирусом — об этом заявило 60% опрошенных.
«Я не болела коронавирусом во время пандемии, но заболела после вакцины. Перенесла я, конечно, в лёгкой форме, но риск, как оказалось, после вакцинации все равно есть», — отметила во время опроса жительница Луганска Елена.
Как отмечают авторы опроса, большинство студентов с недоверием относятся к вакцинированию. Как показала статистика, 42% молодых людей из опрошенных не планируют в ближайшее время делать прививку, особенно по собственному желанию.
«Конечно, если нас заставят сделать вакцину от COVID-19, тогда пойду делать, но я переживаю за то, что этот вопрос до конца не изучен. Будучи молодой девушкой, я боюсь, что после этой вакцины у меня могут быть последствия», — рассказала в интервью Полина, студентка академии Матусовского.
Также, авторы опроса отмечают, что 16% респондентов не только сделали вакцину добровольно, но и призывают остальных граждан привиться как можно быстрее.
«Я сам решил сделать прививку, потому что вакцинация является лучшей защитой для меня и моей семьи на сегодняшний день. Я в этом ничего страшного не вижу», — поделился своим мнением Павел, житель Лутугино.
Как отмечают авторы исследования, отношение к вакцинации у луганчан изменяется в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Чем больше зафиксированных медиками случаев заражения коронавирусом, тем выше процент людей, желающих привиться.
В связи с этим, можно предположить, что в связи с четвертой волной COVID-19 ожидающей Луганск и регион, по словам медиков уже в октябре, количество желающих привиться будет расти в геометрической прогрессии, считают авторы исследования.
Красота и здоровье - Сегодня, 14:31 40
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