

«Я не болела коронавирусом во время пандемии, но заболела после вакцины. Перенесла я, конечно, в лёгкой форме, но риск, как оказалось, после вакцинации все равно есть», — отметила во время опроса жительница Луганска Елена.





«Конечно, если нас заставят сделать вакцину от COVID-19, тогда пойду делать, но я переживаю за то, что этот вопрос до конца не изучен. Будучи молодой девушкой, я боюсь, что после этой вакцины у меня могут быть последствия», — рассказала в интервью Полина, студентка академии Матусовского.





«Я сам решил сделать прививку, потому что вакцинация является лучшей защитой для меня и моей семьи на сегодняшний день. Я в этом ничего страшного не вижу», — поделился своим мнением Павел, житель Лутугино.

