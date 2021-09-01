Vodafone, Киевстар и lifecell c 27 сентября отключат от связи смартфоны на Android



Чтобы не остаться с 27 сентября без связи и доступа к сети Интернет, украинцам, а речь идет о более чем 250 тысячах абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell, необходимо как можно скорее решить вопрос в установкой нового программного обеспечения на своих смартфонах.



В Google решили, что версии Android от 2.3.7 и старше стали слишком уязвимыми для хакеров, поэтому они будут отключены. Пользователям, у которых установлены данные версии Android, необходимо обновить ПО 3.0 и новее. В противном случае, с 27 сентября могут возникать ошибки при вводе паролей, попытках войти в учетную запись Google и при использовании Gmail, YouTube, Google Maps.

Среди абонентов Vodafone владельцев смартфонов с устаревшими версиями Android около 130 тысяч.

У Киевстара — более 100 тысяч подобных устройств

У оператора lifecell — 36 тысяч.

Школа выживания - Сегодня, 15:00 138 Абонентам украинских операторов сотовой связи Киевстар, Vodafone и lifecell с 27 сентября 2021 года грозит отключение. Блокировку инициировала компания Google, которая объявила, что смартфоны с устаревшей системой Android перестанут работать.Чтобы не остаться с 27 сентября без связи и доступа к сети Интернет, украинцам, а речь идет о более чем 250 тысячах абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell, необходимо как можно скорее решить вопрос в установкой нового программного обеспечения на своих смартфонах.В Google решили, что версии Android от 2.3.7 и старше стали слишком уязвимыми для хакеров, поэтому они будут отключены. Пользователям, у которых установлены данные версии Android, необходимо обновить ПО 3.0 и новее. В противном случае, с 27 сентября могут возникать ошибки при вводе паролей, попытках войти в учетную запись Google и при использовании Gmail, YouTube, Google Maps.Среди абонентов Vodafone владельцев смартфонов с устаревшими версиями Android около 130 тысяч.У Киевстара — более 100 тысяч подобных устройствУ оператора lifecell — 36 тысяч.Школа выживания - Сегодня, 15:00 138

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