Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку

© Фото с портала правительства СевастополяГлава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает РИА Новости.Комментируя решение он заявил, что ротация кадров — естественный процесс.Исаков руководил ведомством с октября 2020 года. До этого он работал замдиректора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Севастополя.Вчера постов лишились вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Позже экс-чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве, суд арестовал их на два месяца.Источник агентства в местном правительстве ранее заявил, что губернатор также может сократить число вице-премьеров.