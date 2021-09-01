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Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку

root Сегодня, 15:4554Новости
Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку
© Фото с портала правительства Севастополя
Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает РИА Новости.
Комментируя решение он заявил, что ротация кадров — естественный процесс.
Исаков руководил ведомством с октября 2020 года. До этого он работал замдиректора департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Севастополя.
Вчера постов лишились вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Позже экс-чиновников задержали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве, суд арестовал их на два месяца.
Источник агентства в местном правительстве ранее заявил, что губернатор также может сократить число вице-премьеров.

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