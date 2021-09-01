Назван теневой президент Украины

"В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса. — Прим. ред.) демонстративно укрепляет власть", — рассказал он в интервью журналу "Краина".

Фото: © AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиевский политолог Михаил Басараб назвал "серого кардинала" Украины, передает РИА Новости.По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака — установить в Киеве авторитарный режим.Чтобы захватить всю власть, президент и его помощник отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а теперь намерены убрать с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 года и пережил на этом посту несколько руководителей страны. В середине июля 2021-го он ушел в отставку. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.