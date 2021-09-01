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В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

Sergey Сегодня, 18:0047Новости
В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Мужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашел мужчина с топором, который напал на людей.
"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

С задержанным проводится ряд процессуальных действий.
В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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