В Москве мужчина с топором напал на посетителей магазина

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

Фото: © РИА Новости / Алексей СухоруковМужчина с топором напал на людей в магазине на северо-востоке Москвы, два человека пострадали, подозреваемый задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в магазин по адресу улица Каргопольская, дом 14, зашел мужчина с топором, который напал на людей.С задержанным проводится ряд процессуальных действий.В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.