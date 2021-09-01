На Украине раскрыли способ захватить Крым и Донбасс

"Нам нужно идти по пути, который прошел Азербайджан — увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач и привлекать крупных партнеров, как это сделал Баку. Например, для него таким партнером стала Турция", — сказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Украина 24".

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidБывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, передает РИА Новости.По его мнению, киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткий промежуток времени, чем понадобилось Азербайджану на подготовку к военной операции в Карабахе. Для этого Украине нужна большая современная армия и энергичные дипломатические шаги, считает Береза.Как утверждает бывший депутат, Киеву удастся захватить Крым только в результате серьезных политических катаклизмов в России, вплоть до развала страны. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.Киевские политики неоднократно выступали с территориальными претензиями к России. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области. Бывший парламентарий Татьяна Черновол, в свою очередь, призвала ВСУ готовиться к военной операции в Крыму и ждать удобного момента для этого.В Москве считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о насильственном захвате территорий, играют на чувствах жителей страны и таким образом пытаются отвлечь их от внутренних проблем государства, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В Совфеде же подобные высказывания назвали маниакальным бредом и посоветовали политическим деятелям соседней страны обратиться за помощью к психиатрам.