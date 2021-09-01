В Польше раскрыли план по превращению "Северного потока вЂ” 2" в руины

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтПротивники "Северного потока — 2" еще способны навредить участникам проекта, хотя газопровод уже достроен. Об этом в статье для польского портала BiznesAlert пишет журналист Войчех Якубик, передает РИА Новости.По его словам, Варшава одержала победу, когда ее нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого она выступает. Журналист отметил, что польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу "Северного потока — 2" в Еврокомиссии и европейских судах.Другим "триумфом" Польши Якубик назвал вердикт Суда ЕС, который постановил распространить принцип энергетической солидарности на сухопутное продолжение "Северного потока — 1" в Германии. Согласно этому положению, газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов. Варшава, в свою очередь, может использовать его при претензиях к "Северному потоку — 2", поскольку считает его угрозой энергетической безопасности.Еще одной мерой давления, по мнению журналиста, могут стать действующие и новые санкции США: они нацелены на компании, которые решат застраховать проект или провести техническую сертификацию, а без этого начать работу невозможно. К тому же Вашингтон может ввести новые санкции: например, персональные — против 35 российских официальных лиц, включая глав "Роснефти" и "Газпрома".Автор статьи также процитировал депутата Европарламента Райнхарда Бютикофера, ранее заявившего, что "Северный поток — 2" может стать "инвестиционной руиной", поскольку его вводу в эксплуатацию все же может воспрепятствовать Еврокомиссия. Такой вариант событий реален, а если работу газопровода удастся вписать в европейские нормы, он будет не так опасен для Польши и Евросоюза в целом, но останется "экзистенциальной угрозой" для Украины, подытожил журналист.