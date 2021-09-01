В Киеве заявили о военном паритете Украины и России

"У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

© Фото : Командование воздушных сил ВСУСоветник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о военном паритете с Москвой, передает РИА Новости.По мнению представителя администрации, при вооруженном столкновении с ВСУ российская армия "утратит боеспособность на несколько лет". Арестович не уточнил, на чем основываются его доводы.Военные эксперты неоднократно отмечали плачевное положение дел в украинской армии. Так, генерал-майор запаса Владимир Богатырев ранее рассказал, что ее реальное состояние — критическое. Специалист указал на нехватку боеприпасов и продовольствия, а также на плохое финансирование военнослужащих.Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что вооружение ВСУ находится в катастрофическом состоянии, а оборонная промышленность страны развалена "до невозможности". Все это не способствует повышению боеспособности Вооруженных сил Украины, подытожил военный.