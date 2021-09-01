Сивков объяснил, как Украина довела ВСУ до готовности перейти на сторону ЛДНР и России

«Говорить о том, что на Украине готовятся к войне против России, не стоит. Если бы они готовились к войне, то не стали бы закрывать КБ "Антонов", не уничтожали бы "Южмаш" и Николаевский судостроительный завод. Как можно готовиться к войне с серьезным противником, уничтожая собственный ВПК? Это просто смешно», – сказал эксперт.

«Опыт Крыма, Донецка и Луганска показал, что ВСУ не станут сильно сопротивляться. Факты того, как бойцы и части соединений регулярных ВС Украины вступали в бой с боевиками террбатов в ходе АТО, известны многократно. Факты того, как боевики террбатов расстреливали уходящих, не желающих продолжать боевые действия бойцов ВСУ, также многократно известны. Между ними серьезный раскол. И армия Украины этих боевиков будет истреблять беспощадно», – сказал Сивков на YouTube-канале «Sputnik на русском».

Украинская армия готова к переходу на сторону России и республик Донбасса из-за раскола. Об этом заявил военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.По словам эксперта, «маховик войны» на Украине раскручивается в тесной увязке с поддержкой Запада из демонстрационных соображений – к реальному конфликту с Россией и Донбассом Киев не готовится. Украинская власть понимает, что западный Альянс не будет ставить на кон собственную безопасность и силой давить на Россию в угоду киевскому режиму.Реальной причиной милитаристской пропаганды Киева Сивков называет демонстрацию украинцам готовности НАТО поддержать Киев в случае возможных народных волнений. Руководство Украины понимает, что армия страны не захочет воевать против собственного народа: это показал опыт Донбасса до вступления в конфликт националистических батальонов. Чтобы гарантировать себе силу, Киев заручился поддержкой американского военного блока на случай попытки смещения майданного режима.Другой важной причиной нежелания Украины воевать с Россией и Донбассом Сивков называет раскол в вооруженных силах. Киевское командование понимает, что большая часть личного состава регулярных войск при первой же возможности перейдет на другую сторону. Главной причиной раскола стали националисты, батальоны которых открыто враждуют с ВСУ.Ранее СМИ со ссылкой на украинских военнослужащих сообщили о нежелании ВСУ воевать против ополченцев Донбасса. Контрнаступление ДНР и ЛНР может привести к тому, что армия Украины почти в полном составе перейдет на сторону Донецка и Луганска. Причиной этого является понимание украинскими военными бессмысленности конфликта в сочетании с нежеланием воевать за киевскую власть.Григорий Егоро