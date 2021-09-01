Литве сказали до свиданья: Китай запустил новый грузовой маршрут через Польшу

Новый маршрут грузовых поездов Китай – Европа запустили через Польшу, он соединяет Чэнду на юго-западе Китая с польским портовым городом Гданьск, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на газету China Daily.Первый грузовой поезд с китайскими товарами отправился из Чэнду в Гданьск уже в пятницу.В сообщении говорится, что успешный запуск этого маршрута знаменует собой еще одно расширение движения грузовых поездов по так называемому "Новому шелковому пути". Ожидается, что это поможет "укрепить экономические, торговые и культурные обмены между Китаем и Польшей", а также другими странами вдоль маршрута.В этом году в Чэнду добавили восемь новых зарубежных станций к своим маршрутам грузовых поездов, которые связывают Китай с 66 пунктами назначения в Европе.Как ранее сообщалось, с весны этого года железнодорожный маршрут по доставке грузов Китай – Европа пролегал через Литву. Однако в августе республика лишилась этого маршрута после дипломатического скандала с КНР.Клиенты железнодорожной китайской компании CRCT получили сообщения о том, что перевозки из Китая в Литву отменяются из-за "политической ситуации". Уведомление было разослано через несколько дней после того, как КНР отозвала своего посла в Литве для консультаций и рекомендовала Вильнюсу сделать то же самое.В августе между Литвой и Китаем разразился дипломатический скандал на фоне решения официального Вильнюса открыть в стране представительство Тайваня. Как подчеркивали в Пекине, Литва своим шагом по поводу Тайваня нарушает принцип "одного Китая", который является ключевым в отношениях КНР с другими странами.Пекин заявил об отзыве своего посла из Литвы и предложил Вильнюсу сделать такой же шаг. В итоге с 4 сентября Вильнюс отозвал главу своей дипмиссии.Источник