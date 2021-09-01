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ЕС призвал отвести спецназ и убрать баррикады на севере Косово

root Сегодня, 09:150Новости
ЕС призвал отвести спецназ и убрать баррикады на севере Косово
Сторонам конфликта необходимо принять меры по деэскалации в Ибарском Колашине (он же – Северное Косово), заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Мишель заявил, что необходимо «вывести специальные силы полиции и разобрать баррикады». Он призвал стороны «продолжить диалог в соответствии с предложением спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака», передает РИА «Новости».
Напомним, после провокации властей самопровозглашенного Косово, сербское население Ибарского Колашина вышло на акции протеста, начало строить баррикады. Приштина ответила тем, что прислала спецназ с бронетехникой и снайперов.

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