ЕС призвал отвести спецназ и убрать баррикады на севере Косово

Сторонам конфликта необходимо принять меры по деэскалации в Ибарском Колашине (он же – Северное Косово), заявил глава Евросовета Шарль Мишель.Мишель заявил, что необходимо «вывести специальные силы полиции и разобрать баррикады». Он призвал стороны «продолжить диалог в соответствии с предложением спецпредставителя ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослава Лайчака», передает РИА «Новости».Напомним, после провокации властей самопровозглашенного Косово, сербское население Ибарского Колашина вышло на акции протеста, начало строить баррикады. Приштина ответила тем, что прислала спецназ с бронетехникой и снайперов.