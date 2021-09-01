США обвинили Россию в закрытии миссии ОБСЕ на границе с Украиной
Россия несёт полную ответственность за закрытие миссии СММ ОБСЕ на границе с Украиной, поскольку её возражения против продления мандата этой миссии являются единственной причиной её закрытия. Об этом говорится в заявлении временного поверенного США при ОБСЕ Кортни Остриан.
По словам временного поверенного, миссия играла ценную роль в течение последних семи с лишним лет, обеспечивая прозрачность передвижения людей и материалов между Россией неподконтрольными Киеву районами Донбасса.
Напомним, 2 сентября РФ заявила о том, что отказывается поддерживать продление мандата миссии ОБСЕ в двух пунктах пропуска (Донецк и Гуково) на российско-украинской границе после 30 сентября. В МИД России заявили, что деятельность миссии не оказывает позитивного влияния на разрешения конфликта в Донбассе.
«Поскольку за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский «Комплекс мер». Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа. Стало очевидным, что деятельность Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно», - прокомментировала тогда ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.
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«Соединенные Штаты глубоко сожалеют о действиях РФ по блокированию консенсуса в отношении продления Миссии ОБСЕ по наблюдению за границей на российских контрольно-пропускных пунктах «Гуково» и «Донецк»», - говорится в заявлении.
По словам временного поверенного, миссия играла ценную роль в течение последних семи с лишним лет, обеспечивая прозрачность передвижения людей и материалов между Россией неподконтрольными Киеву районами Донбасса.
«Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивному сотрудничеству с Украиной», - заявила Остриан.
Напомним, 2 сентября РФ заявила о том, что отказывается поддерживать продление мандата миссии ОБСЕ в двух пунктах пропуска (Донецк и Гуково) на российско-украинской границе после 30 сентября. В МИД России заявили, что деятельность миссии не оказывает позитивного влияния на разрешения конфликта в Донбассе.
«Поскольку за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский «Комплекс мер». Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа. Стало очевидным, что деятельность Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно», - прокомментировала тогда ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.
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