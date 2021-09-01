США обвинили Россию в закрытии миссии ОБСЕ на границе с Украиной

«Соединенные Штаты глубоко сожалеют о действиях РФ по блокированию консенсуса в отношении продления Миссии ОБСЕ по наблюдению за границей на российских контрольно-пропускных пунктах «Гуково» и «Донецк»», - говорится в заявлении.

«Россия несет полную ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ, поскольку ее возражения против продления мандата этой миссии является единственной причиной ее закрытия. Мы не уверены в намерениях России по выполнению международных обязательств и конструктивному сотрудничеству с Украиной», - заявила Остриан.

Россия несёт полную ответственность за закрытие миссии СММ ОБСЕ на границе с Украиной, поскольку её возражения против продления мандата этой миссии являются единственной причиной её закрытия. Об этом говорится в заявлении временного поверенного США при ОБСЕ Кортни Остриан.По словам временного поверенного, миссия играла ценную роль в течение последних семи с лишним лет, обеспечивая прозрачность передвижения людей и материалов между Россией неподконтрольными Киеву районами Донбасса.Напомним, 2 сентября РФ заявила о том, что отказывается поддерживать продление мандата миссии ОБСЕ в двух пунктах пропуска (Донецк и Гуково) на российско-украинской границе после 30 сентября. В МИД России заявили, что деятельность миссии не оказывает позитивного влияния на разрешения конфликта в Донбассе.«Поскольку за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких «обязательств» России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский «Комплекс мер». Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа. Стало очевидным, что деятельность Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно», - прокомментировала тогда ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.Источник