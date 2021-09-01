В поселке Вороново открыли памятный знак погибшим во время лесных пожаров в 2020 году. ФОТО
В поселке Вороново открыли памятный знак местным жителям погибшим от лесных пожаров в прошлом году. Памятник установили возле православной часовни в пострадавшей от огня части населенного пункта.
На скорбном камне высечены имена жителей поселка погибших от огня во время масштабного лесного пожара 30 сентября 2020 года:
Шушулкова Валентина, 1936 года рождения
Закусило Лидия, 1944 года рождения
Алексеев Виктор, 1948 года рождения
Золочевский Николай, 1954 года рождения
Чумак Любовь, 1956 года рождения.
Почтить память земляков пришли жители Вороново и народные депутаты из Луганска Максим Ткаченко и Руслан Горбенко. Памятный знак был установлен при их содействии и при поддержке БФ «За Луганщину» по просьбе жителей села. Так же депутаты привезли помощь пострадавшим от прошлогодних пожаров на Луганщине собранную неравнодушными людьми: одежду, саженцы плодовых деревьев и продуктовые наборы.
«Я благодарен всем, кто откликается на наши просьбы, и помогает людям, пострадавшим во время трагедии — прошлогодних масштабных пожаров в Луганской и Донецкой области. В преддверии годовщины тех страшных событий мы привезли одежду, продукты и саженцы плодовых деревьев, о которых просили жители», — рассказал Максим Ткаченко.
Новости Региона - Сегодня, 14:33 164
На скорбном камне высечены имена жителей поселка погибших от огня во время масштабного лесного пожара 30 сентября 2020 года:
Шушулкова Валентина, 1936 года рождения
Закусило Лидия, 1944 года рождения
Алексеев Виктор, 1948 года рождения
Золочевский Николай, 1954 года рождения
Чумак Любовь, 1956 года рождения.
Почтить память земляков пришли жители Вороново и народные депутаты из Луганска Максим Ткаченко и Руслан Горбенко. Памятный знак был установлен при их содействии и при поддержке БФ «За Луганщину» по просьбе жителей села. Так же депутаты привезли помощь пострадавшим от прошлогодних пожаров на Луганщине собранную неравнодушными людьми: одежду, саженцы плодовых деревьев и продуктовые наборы.
«Я благодарен всем, кто откликается на наши просьбы, и помогает людям, пострадавшим во время трагедии — прошлогодних масштабных пожаров в Луганской и Донецкой области. В преддверии годовщины тех страшных событий мы привезли одежду, продукты и саженцы плодовых деревьев, о которых просили жители», — рассказал Максим Ткаченко.
Новости Региона - Сегодня, 14:33 164
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