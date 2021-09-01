Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Полицейский погиб за рулем своего авто при странном ДТП. ФОТО

bot Сегодня, 17:1543Новости
Полицейский погиб за рулем своего авто при странном ДТП. ФОТО
На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникаций полиции Луганской области.

Сегодня, 26 сентября, в 01:40 в полицию поступил вызов о том, что в Беловодске случилось дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие.

Правоохранители предварительно установили, что в Беловодске по ул. Центральной на кольцевом перекрестке 31-летний водитель (сотрудник полиции Беловодска, который находился вне службы) автомобиля «Nissan Rogue», совершил наезд на бордюр с последующим столкновением с опорой освещения, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.

Водитель автомобиля, не приходя в сознание, погиб на месте. 32-летний пассажир телесных повреждений не получил, от госпитализации отказался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Новости Региона - Сегодня, 17:00 119

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: