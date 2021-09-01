Полицейский погиб за рулем своего авто при странном ДТП. ФОТО





Сегодня, 26 сентября, в 01:40 в полицию поступил вызов о том, что в Беловодске случилось дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие.



Правоохранители предварительно установили, что в Беловодске по ул. Центральной на кольцевом перекрестке 31-летний водитель (сотрудник полиции Беловодска, который находился вне службы) автомобиля «Nissan Rogue», совершил наезд на бордюр с последующим столкновением с опорой освещения, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.



Водитель автомобиля, не приходя в сознание, погиб на месте. 32-летний пассажир телесных повреждений не получил, от госпитализации отказался.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Новости Региона - Сегодня, 17:00 119 На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникаций полиции Луганской области.Сегодня, 26 сентября, в 01:40 в полицию поступил вызов о том, что в Беловодске случилось дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие.Правоохранители предварительно установили, что в Беловодске по ул. Центральной на кольцевом перекрестке 31-летний водитель (сотрудник полиции Беловодска, который находился вне службы) автомобиля «Nissan Rogue», совершил наезд на бордюр с последующим столкновением с опорой освещения, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.Водитель автомобиля, не приходя в сознание, погиб на месте. 32-летний пассажир телесных повреждений не получил, от госпитализации отказался.По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Новости Региона - Сегодня, 17:00 119

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