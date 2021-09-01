Лидеры партий обменялись колкостями в присутствии Путина

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит.Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой.«Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.«Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский.В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор.«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент.В ответ Жириновский попросил:«Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за новых людей и за ЛДПР».Евгения Шестак