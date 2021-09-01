Лидеры партий обменялись колкостями в присутствии Путина
Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит.
Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой.
«Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский.
В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор.
«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент.
В ответ Жириновский попросил:
«Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за новых людей и за ЛДПР».
Евгения Шестак
Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой.
«Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский.
В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор.
«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент.
В ответ Жириновский попросил:
«Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за новых людей и за ЛДПР».
Евгения Шестак
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