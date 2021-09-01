Завтра в Луганске опять будет прохладно и дождливо



В Луганске ночью температура воздуха от 8 до 11 градусов выше нуля, днём воздух потеплеет до 15 градусов по Цельсию. В целом по региону ожидается переменная облачность и местами незначительные осадки.

Температура воздуха в городах региона:

Алчевск: +7...+14;

Антрацит: +7...+14;

Брянка: +7...+14;

Кировск: +7...+14;

Краснодон: +8...+15;

Красный Луч: +7...+14;

Лутугино: +8...+15;

Первомайск: +8...+14;

Перевальск: +7...+13;

Ровеньки: +7...+14;

Свердловск: +7...+13;

Славяносербск: +8...+15;

Стаханов: +7...+14.

Погода в Луганске - Сегодня, 17:50 73 По прогнозам синоптиков в понедельник 27 сентября в Луганске будет прохладно и слегка дождливо.В Луганске ночью температура воздуха от 8 до 11 градусов выше нуля, днём воздух потеплеет до 15 градусов по Цельсию. В целом по региону ожидается переменная облачность и местами незначительные осадки.Температура воздуха в городах региона:Алчевск: +7...+14;Антрацит: +7...+14;Брянка: +7...+14;Кировск: +7...+14;Краснодон: +8...+15;Красный Луч: +7...+14;Лутугино: +8...+15;Первомайск: +8...+14;Перевальск: +7...+13;Ровеньки: +7...+14;Свердловск: +7...+13;Славяносербск: +8...+15;Стаханов: +7...+14.Погода в Луганске - Сегодня, 17:50 73

Метки: {keywords}