Завтра в Луганске опять будет прохладно и дождливо
По прогнозам синоптиков в понедельник 27 сентября в Луганске будет прохладно и слегка дождливо.
В Луганске ночью температура воздуха от 8 до 11 градусов выше нуля, днём воздух потеплеет до 15 градусов по Цельсию. В целом по региону ожидается переменная облачность и местами незначительные осадки.
Температура воздуха в городах региона:
Алчевск: +7...+14;
Антрацит: +7...+14;
Брянка: +7...+14;
Кировск: +7...+14;
Краснодон: +8...+15;
Красный Луч: +7...+14;
Лутугино: +8...+15;
Первомайск: +8...+14;
Перевальск: +7...+13;
Ровеньки: +7...+14;
Свердловск: +7...+13;
Славяносербск: +8...+15;
Стаханов: +7...+14.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:50 73
В Луганске ночью температура воздуха от 8 до 11 градусов выше нуля, днём воздух потеплеет до 15 градусов по Цельсию. В целом по региону ожидается переменная облачность и местами незначительные осадки.
Температура воздуха в городах региона:
Алчевск: +7...+14;
Антрацит: +7...+14;
Брянка: +7...+14;
Кировск: +7...+14;
Краснодон: +8...+15;
Красный Луч: +7...+14;
Лутугино: +8...+15;
Первомайск: +8...+14;
Перевальск: +7...+13;
Ровеньки: +7...+14;
Свердловск: +7...+13;
Славяносербск: +8...+15;
Стаханов: +7...+14.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:50 73
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