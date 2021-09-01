Фестиваль «Русская песня над Дунаем» организовал Союз русских в Словакии
В Словакии прошел юбилейный десятый международный фестиваль «Русская песня над Дунаем». Профессиональное жюри вначале из сотен заявок отобрали 11 солистов и 12 дуэтов и ансамблей, которые приняли участие в очном отборочном туре, состоявшемся в городе Ружомберок, что находится в Татрах. Участники приехали на конкурс из 13 городов Словакии. Были гости из Минска, Санкт-Петербурга и Москвы. Но в основном все участники — молодые и не очень словаки, которые интересуются русской культурой и русской песней. Не все они говорят по-русски, но надо отметить, что одним из обязательных условий конкурса было исполнение песни на русском языке. И все участники с этим успешно справились.
За два конкурсных дня международное профессиональное жюри, а состав которого вошли солисты Словацкого Национального театра Владимир Стрельцов и Роман Кршко, и председатель жюри главный хормейстер и дирижер Словацкого народного театра Зузана Кадлечикова — Пирнерова, прослушали всех участников фестиваля и вынесли свой вердикт.
На фото: жюри фестиваля (слева — направо) Р.Кршко, З.Кадлечикова — Пирнерова, В.Стрельцов
Среди лауретов конкурса: Валерия Мельникова из Братиславы, самая маленькая участница конкурса семилетняя Лара Кристи из Кошице, Люция Балажова из Мартина, ансамбль «Ладушки» из Мартина, ансамбль «Гармония» из города Пухов, который состоит из учительниц местных школ, и всех поразил своим исполнением песни «Конь».
Гала-концерт, который состоялся в Доме культуры Ружомберка собрал немало любителей русской песни, вели учительница русского языка Анна Немцова и известный словацкий актер театра и кино Рене Шлейфер. Режиссер и главный организатор фестиваля на протяжении десяти лет Мария Владимирова получила заслуженные аплодисменты от всех присутствующих.
Вот несколько отзывов от родителей детей участвовавших в конкурсе, уже размещенных на страничке фестиваля в ФБ:
«Спасибо за участие в фестивале, для нас это большая честь. Не думаю, что где-либо так профессионально о нас заботились — еда (даже без глютена), проживание, организация, звуковая система, транспорт ... Вокруг вас отличная команда. В результате получился отличный фестиваль на высоком уровне. Большое спасибо за прекрасный музыкальный и социальный опыт ...
Надеюсь снова встретиться через год.» Отилия Саболова, средняя школа г. Будковце
«Благодарим вас за творческий опыт и два приятных дня, проведенных на вашем мероприятии, которые мы запомним надолго и надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество. Большое спасибо». Генриета Смолкова, средняя школа г. Ханиска
«Жизнь прекрасна! Она прекрасна, потому что мы смогли встретиться, пообщаться, послушать исполнение талантливых исполнителей, всех, кто любит русскую песню! 10-й международный Фестиваль «Русская песня над Дунаем” прошел в Ружомберке. В состав международного профессионального жюри вошли солисты Словацкого Национального театра Владимир Стрельцов, Роман Кршко. Председатель жюри-главный дирижер хора Словацкого национального театра Зузана Кадлечикова. Труднейший выбор, мастер-классы и пение Владимира Стрельцова на гала-концерте! Удивительный, завораживающий тембр голоса. Самой маленькой участнице Ларе Кисти всего 7 лет! Провести гала-концерт вместе с Рене Шлайфером, молодым талантливым певцом и актером театра и кино — мечта! Дипломы, подарки, вкуснейший торт и шампанское, праздник удался! Я счастлива быть частью этого проекта. Ждем встречи в следующем году на 11 международном фестивале». Немцова Анна, Gymnázium Pavla Horova Michalovce
«Благодарственное письмо. Уважаемая госпожа Мария Владимирова, я решила написать это благодарственное письмо, потому что участие в 10-м Международном фестивале в Ружомбероке «Русская песня над Дунаем» было незабываемым. Переживания и эмоции от этого замечательного события останутся с нами на долго. Все мероприятие было спланировано и организовано отлично с управленческой, профессиональной и организационной точек зрения. Лично меня очень приятно удивила отличная добрая атмосфера, которую с момента начала конкура была создана ведущими фестиваля Анной Немцовой и Рене Шлейфером, и уникальным международным жюри. Конечно красивая обстановка, панорамный вид из конференц-зала и тщательно спланированный график. Все это давало нам положительные впечатления. Прекрасное пение молодых талантливых людей и последующие профессиональные оценки международного жюри, которое не только оценивало, но и делилось своими знаниями и от всей души передавало их исполнителям в качестве бонуса, который представляет большую ценность для исполнителей, поскольку вдохновляет участников на лучшее певческие выступления и, таким образом, она двинулась дальше. Председатель жюри Зузана Кадлечикова Пирнерова, главный хормейстер SND, помимо занимательной голосовой разминки передала и практику антистрессовых приемов. Члены жюри горячо делились своим опытом, наблюдениями и предложениями по улучшению. Была отличная атмосфера, креативность, юмор и тренерский подход. Я думаю, мы все хотим, чтобы те события, которые у нас были в эти выходные, повторялись чаще и чтобы мы могли жить радостной и полной положительных эмоциональных переживаний. Большое спасибо вам и желаю всей организационной команде успехов и энтузиазма в организации подобных качественных мероприятий». Ева Ковачова, город Михаловце.
На фото: Во время конкурсного отбора
Международный фестиваль «РУССКАЯ ПЕСНЯ НАД ДУНАЕМ» проводится ежегодно при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы, Российского центра науки и культуры в Словакии и Посольства Российской Федерации в Словакии и ставит своей целью сохранение языковой среды, продолжение национальных традиций и наследия песенного жанра отечественной музыкальной культуры, удовлетворение культурных потребностей российских соотечественников, проживающих за рубежом, содействие продвижению русского языка и привлечению внимания зарубежной общественности к сфере российского песенного искусства.
К участию в фестивале допускаются профессиональные и самодеятельные коллективы и исполнители песен на русском языке. Организатором фестиваля является Союз русских в Словакии.
ФОТО Наталии Стариковой Новости в Мире - Сегодня, 15:51 91
За два конкурсных дня международное профессиональное жюри, а состав которого вошли солисты Словацкого Национального театра Владимир Стрельцов и Роман Кршко, и председатель жюри главный хормейстер и дирижер Словацкого народного театра Зузана Кадлечикова — Пирнерова, прослушали всех участников фестиваля и вынесли свой вердикт.
На фото: жюри фестиваля (слева — направо) Р.Кршко, З.Кадлечикова — Пирнерова, В.Стрельцов
Среди лауретов конкурса: Валерия Мельникова из Братиславы, самая маленькая участница конкурса семилетняя Лара Кристи из Кошице, Люция Балажова из Мартина, ансамбль «Ладушки» из Мартина, ансамбль «Гармония» из города Пухов, который состоит из учительниц местных школ, и всех поразил своим исполнением песни «Конь».
Гала-концерт, который состоялся в Доме культуры Ружомберка собрал немало любителей русской песни, вели учительница русского языка Анна Немцова и известный словацкий актер театра и кино Рене Шлейфер. Режиссер и главный организатор фестиваля на протяжении десяти лет Мария Владимирова получила заслуженные аплодисменты от всех присутствующих.
Вот несколько отзывов от родителей детей участвовавших в конкурсе, уже размещенных на страничке фестиваля в ФБ:
«Спасибо за участие в фестивале, для нас это большая честь. Не думаю, что где-либо так профессионально о нас заботились — еда (даже без глютена), проживание, организация, звуковая система, транспорт ... Вокруг вас отличная команда. В результате получился отличный фестиваль на высоком уровне. Большое спасибо за прекрасный музыкальный и социальный опыт ...
Надеюсь снова встретиться через год.» Отилия Саболова, средняя школа г. Будковце
«Благодарим вас за творческий опыт и два приятных дня, проведенных на вашем мероприятии, которые мы запомним надолго и надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество. Большое спасибо». Генриета Смолкова, средняя школа г. Ханиска
«Жизнь прекрасна! Она прекрасна, потому что мы смогли встретиться, пообщаться, послушать исполнение талантливых исполнителей, всех, кто любит русскую песню! 10-й международный Фестиваль «Русская песня над Дунаем” прошел в Ружомберке. В состав международного профессионального жюри вошли солисты Словацкого Национального театра Владимир Стрельцов, Роман Кршко. Председатель жюри-главный дирижер хора Словацкого национального театра Зузана Кадлечикова. Труднейший выбор, мастер-классы и пение Владимира Стрельцова на гала-концерте! Удивительный, завораживающий тембр голоса. Самой маленькой участнице Ларе Кисти всего 7 лет! Провести гала-концерт вместе с Рене Шлайфером, молодым талантливым певцом и актером театра и кино — мечта! Дипломы, подарки, вкуснейший торт и шампанское, праздник удался! Я счастлива быть частью этого проекта. Ждем встречи в следующем году на 11 международном фестивале». Немцова Анна, Gymnázium Pavla Horova Michalovce
«Благодарственное письмо. Уважаемая госпожа Мария Владимирова, я решила написать это благодарственное письмо, потому что участие в 10-м Международном фестивале в Ружомбероке «Русская песня над Дунаем» было незабываемым. Переживания и эмоции от этого замечательного события останутся с нами на долго. Все мероприятие было спланировано и организовано отлично с управленческой, профессиональной и организационной точек зрения. Лично меня очень приятно удивила отличная добрая атмосфера, которую с момента начала конкура была создана ведущими фестиваля Анной Немцовой и Рене Шлейфером, и уникальным международным жюри. Конечно красивая обстановка, панорамный вид из конференц-зала и тщательно спланированный график. Все это давало нам положительные впечатления. Прекрасное пение молодых талантливых людей и последующие профессиональные оценки международного жюри, которое не только оценивало, но и делилось своими знаниями и от всей души передавало их исполнителям в качестве бонуса, который представляет большую ценность для исполнителей, поскольку вдохновляет участников на лучшее певческие выступления и, таким образом, она двинулась дальше. Председатель жюри Зузана Кадлечикова Пирнерова, главный хормейстер SND, помимо занимательной голосовой разминки передала и практику антистрессовых приемов. Члены жюри горячо делились своим опытом, наблюдениями и предложениями по улучшению. Была отличная атмосфера, креативность, юмор и тренерский подход. Я думаю, мы все хотим, чтобы те события, которые у нас были в эти выходные, повторялись чаще и чтобы мы могли жить радостной и полной положительных эмоциональных переживаний. Большое спасибо вам и желаю всей организационной команде успехов и энтузиазма в организации подобных качественных мероприятий». Ева Ковачова, город Михаловце.
На фото: Во время конкурсного отбора
Международный фестиваль «РУССКАЯ ПЕСНЯ НАД ДУНАЕМ» проводится ежегодно при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы, Российского центра науки и культуры в Словакии и Посольства Российской Федерации в Словакии и ставит своей целью сохранение языковой среды, продолжение национальных традиций и наследия песенного жанра отечественной музыкальной культуры, удовлетворение культурных потребностей российских соотечественников, проживающих за рубежом, содействие продвижению русского языка и привлечению внимания зарубежной общественности к сфере российского песенного искусства.
К участию в фестивале допускаются профессиональные и самодеятельные коллективы и исполнители песен на русском языке. Организатором фестиваля является Союз русских в Словакии.
ФОТО Наталии Стариковой Новости в Мире - Сегодня, 15:51 91
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