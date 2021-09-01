Мнение: Франция - Россия: нервы, уран, Сахель

Французский министр иностранных дел строго-настрого предупредил министра российского, что появление в африканском Мали российских специалистов в сфере обеспечения безопасности, которых в западной прессе традиционно именуют "группой Вагнера", будет иметь серьёзные последствия... Ну и, что ещё они все, в Европе, обычно в таких случаях говорят. Непременно, Франция из Мали военных сразу выведет - пускай учтут. Что логично, поскольку в аналогичной ситуации в той же ЦАР Парижу там оказалось делать нечего. Вроде, бывшая французская колония, и они там военных годами держали (правда, без особого толка), и ценных ископаемых ресурсов полно, а получилось как в метро: "осторожно, двери закрываются, просьба освободить вагоны".Мали - это Сахара, Сахель и древний город Томбукту. Террористы исламистского толка, туареги с их идеей насчёт отделения независимого Азавада и военные хунты (десантников их, кстати, в советские времена в Рязани готовили). Вечная нестабильность, соперничество США и Франции и уран. Очень много урана, на котором французская атомная энергетика и стоит. Он, впрочем, и в Чаде есть, и в Нигере, так что для Франции присутствие в Сахеле жизненно важно. Что до его результатов для местных чиновников, они, если не считать привычных для всех стран такого типа мегаоткатов, не очень впечатлены успехами Франции в наведении в регионе закона и порядка. С исламистами Париж не справляется, американцы его постепенно из Сахеля выжимают, обещанной военной техники Франция не даёт...Что у неё выходит по-настоящему хорошо, так это презентации будущих побед и описание того, какие блестящие результаты в итоге военных действий Франции и её союзников получены. Одна только операция "Сервал" 2013-2014 годов по вытеснению из региона исламистов и предотвращению раскола Мали из-за действий сепаратистов-туарегов чего стоила. Правда, ни исламисты, ни туареги никуда не делись, данные местных военных об их потерях, на фоне практически отсутствия таковых во французских подразделениях, более чем сомнительны, а насчёт устойчивости правящего режима и стабильности и говорить не приходится. Да и какая стабильность? Транзит мигрантов-нелегалов и наркотрафик в Европу через Сахель идёт бешеный. Понимать надо.Границы прозрачны. В Ливии продолжается бесконечная гражданская война - спасибо Саркози за свержение Каддафи. В Алжире ситуация получше, но местные власти, пограничники и военные настолько глубоко интегрированы в текущие схемы контрабандистов, что закрывают глаза на что угодно, происходящее на подведомственной им территории. Что до исламистов, те давно превратились в сухопутных пиратов. То европейских специалистов под выкуп похитят, то кокаин из Латинской Америки перебросят поближе к средиземноморскому побережью, то на нефтегазовый комплекс налёт совершат, как было в 2013 году с алжирским Ин-Аменасом... Ну и, понятно, уже упомянутый трафик мигрантов из африканской глубинки к тому же побережью, откуда они в Европу, в основном через Лампедузу и Сицилию, переправляются.В общем, картина маслом: европейцы, пожинающие результаты своей политики в бывших колониях. Не справляется Франция с ситуацией. А связи с Москвой со времён деколонизации и активничанья в Африке СССР у местного начальства, как мы уже говорили, сохранились. Ну, и... Непонятно, правда, с чего это французы так резко отреагировали на слухи о потенциальном появлении в регионе русских. Нервы, что ли, у них ни к чёрту, после того, как американцы у них контракты на поставку в Австралию подлодок и самолётов в Швейцарию перехватили? Или ещё что помстилось? Мы же им не устраиваем сцен из-за присутствия их "Аревы" в урановой отрасли Казахстана, где она окопалась так, словно это не бывшая советская республика и член ЕврАзЭс, а часть Евросоюза. Брали бы в этом с нас пример. Проигрывать тоже надо уметь!Евгений Сатановский