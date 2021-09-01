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Савченко приняла ислам

root Сегодня, 19:4521Новости
Савченко приняла ислам
Надежда Савченко решила жить по шариату в Турции. На это ее вдохновил передовой опыт движения Талибан.





Следующей залипухой СБУ после минометного заговора Савченко-Рубана будет подготовка шахидок в Турции с целью взорвать окружение Зеленского. Тем более, что Савченко недавно угрожала Зеленскому, что тот еще позавидует Януковичу, который бежал в Ростов.
PS. Пресс-служба Исламского государства заявила, что не будет брать на себя ответственность за действия Надежды Савченко.
Сolonel Сassad

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