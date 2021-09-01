Сербия предупредила НАТО о готовности войти в Косово
Противостояние на границе Сербии и Косово продолжается, обстановка все так же остается напряженной. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, сербская армия готова войти на территорию Косово в случае бездействия НАТО.
Сербские военные не входили на территорию провинции Косово и Мехотия, соблюдая международные соглашения, но в случае отсутствия реакции НАТО Белград будет действовать, предупредил сербский лидер. Вучич провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил, что Белград не будет входить на территорию Косово, а будет ждать действий НАТО 24 часа. В случае, если реакции со стороны альянса не последует, Белград оставляет за собой право действовать самостоятельно.
"Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", - заявил он.
Накануне округ Рашка посетили военный атташе России генерал-майор Александр Зинченко и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, которые ознакомились с положением на границе с Косово. Посольство России в Сербии возложило ответственность на произошедшее на Приштину.
20 сентября косовский полицейский спецназ занял два пограничных пункта Яринье и Брняк. В отношении сербов, возмущенных попытками косоваров установить свои номерные знаки на автомобили с сербскими номерами, был применен слезоточивый газ. В настоящее время в районе границы сосредоточились силы косовского спецназа при поддержке броневиков. По данным сербских военных, косовский спецназ располагает 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями, замечены снайперы.
источник
Сербские военные не входили на территорию провинции Косово и Мехотия, соблюдая международные соглашения, но в случае отсутствия реакции НАТО Белград будет действовать, предупредил сербский лидер. Вучич провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил, что Белград не будет входить на территорию Косово, а будет ждать действий НАТО 24 часа. В случае, если реакции со стороны альянса не последует, Белград оставляет за собой право действовать самостоятельно.
"Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", - заявил он.
Накануне округ Рашка посетили военный атташе России генерал-майор Александр Зинченко и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, которые ознакомились с положением на границе с Косово. Посольство России в Сербии возложило ответственность на произошедшее на Приштину.
20 сентября косовский полицейский спецназ занял два пограничных пункта Яринье и Брняк. В отношении сербов, возмущенных попытками косоваров установить свои номерные знаки на автомобили с сербскими номерами, был применен слезоточивый газ. В настоящее время в районе границы сосредоточились силы косовского спецназа при поддержке броневиков. По данным сербских военных, косовский спецназ располагает 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями, замечены снайперы.
источник
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