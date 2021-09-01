Сербия предупредила НАТО о готовности войти в Косово

Противостояние на границе Сербии и Косово продолжается, обстановка все так же остается напряженной. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, сербская армия готова войти на территорию Косово в случае бездействия НАТО.Сербские военные не входили на территорию провинции Косово и Мехотия, соблюдая международные соглашения, но в случае отсутствия реакции НАТО Белград будет действовать, предупредил сербский лидер. Вучич провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заявил, что Белград не будет входить на территорию Косово, а будет ждать действий НАТО 24 часа. В случае, если реакции со стороны альянса не последует, Белград оставляет за собой право действовать самостоятельно."Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году", - заявил он.Накануне округ Рашка посетили военный атташе России генерал-майор Александр Зинченко и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, которые ознакомились с положением на границе с Косово. Посольство России в Сербии возложило ответственность на произошедшее на Приштину.20 сентября косовский полицейский спецназ занял два пограничных пункта Яринье и Брняк. В отношении сербов, возмущенных попытками косоваров установить свои номерные знаки на автомобили с сербскими номерами, был применен слезоточивый газ. В настоящее время в районе границы сосредоточились силы косовского спецназа при поддержке броневиков. По данным сербских военных, косовский спецназ располагает 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями, замечены снайперы.источник