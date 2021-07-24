Российские власти доведут тарифы ЖКХ до экономически обоснованных

Минстрой, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ФАС займутся проработкой вопроса об усилении адресной поддержки россиян по оплате ЖКУ.Такое поручение ведомствам дал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Оно направлено на улучшение тарифного регулирования, чтобы тарифы устанавливались в зависимости от планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры, передает газета «Известия».Инициатива позволит довести тарифы до экономически обоснованных. Их рост сможет превышать инфляцию при условии модернизации инфраструктуры ЖКХ. Однако для социально незащищенных категорий россиян предусмотрена компенсация за подорожание.Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова заявила, что работа по доведению тарифов до экономически обоснованных должна проводиться по факту реализованной модернизации. Она добавила, что повышение платежей прежде всего затронет тепло-, водоснабжение и канализацию. На электроэнергию в России действуют более обоснованные тарифы.Владимир Гусе