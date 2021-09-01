Литовское Минобороны передаст Украине партию бронежилетов для ВСУ

Литва не намерена прекращать оказывать помощь "воюющей" Украине. Очередную партию военного снаряжения литовское Минобороны передаст Киеву в ближайшее время. Об этом сообщают литовские СМИ.Литовское военное ведомство намерено передать украинской армии партию военной амуниции, в которую войдут бронежилеты и тактические пояса. Сроки передачи пока неизвестны, но соответствующее постановление правительства Литвы уже подготовлено. К передаче планируется 490 бронежилетов и столько же тактических поясов. Другие данные отсутствуют.Подчеркивается, что стоимость передаваемого имущества составит 677 тысяч евро, но украинские военные получат его безвозмездно. В Минобороны Литвы заявили, что помощь оказывается в ответ на просьбу украинского Минобороны. Это уже вторая партия бронежилетов, переданная Литвой Украине в этом году. Около 700 бронежилетов литовские военные отправили ВСУ к 1 июня."Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать ее войска (...) Литва ранее передала украинской армии оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении литовского военного ведомства.Отметим, что Литва с самого начала, с 2014 года начала оказывать Украине военную помощь, поставляя ВСУ стрелковое оружие и боеприпасы советских калибров, снятые с вооружения литовской армии после вступления в НАТО и перехода на западные стандарты. Кроме того, Литва принимает на своей территории украинских военных для реабилитации, а литовские военные инструкторы проводят обучение ВСУ.источник