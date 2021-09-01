Депутат Рады Кива: турецкая мафия сломала позвоночник бывшему солдату ВСУ



«Но ходить он будет не скоро», — выразил уверенность Кива.



Экс-участник боевых действий в Донбассе Майман получил перелом позвоночника в Турции, сообщил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.Михаил Майман прячется на территории Турции от уголовной ответственности. На него напала турецкая мафия и сломала ему позвоночник. В настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Кива. Бывший участник вооруженных действий на юго-востоке Украины против ЛДНР был жестоко избит. Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил парламентарий.Между Кивой и Майманом произошел конфликт в 2020 году. Дело дошло до драки в киевском ресторане «Мокко». Экс-боец ВСУ вел себя неадекватно, уточнял депутат. Майман заявил в мае 2021 года о решении покинуть украинскую территорию. По его словам, на такой шаг ему пришлось пойти из-за давления и угроз шантажом со стороны Службы безопасности Украины.Мария Верескова