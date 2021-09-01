Россиян предупредили об изменении порядка выплаты детских пособий

Ежемесячные денежные пособия семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с октября можно будет получить только на карту «Мир», наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.С 1 октября изменения затронут только тех, кто получал выплаты на банковские карты международных платежных систем, передает РИА «Новости».Отмечается, что изменения затронут только тех, кто получал выплаты на банковские карты международных платежных систем.Ранее в Минтруда рассказали, что с 1 января пособия по беременности, родам и рождении ребенка будут перечислять автоматически, проект постановления правительства проходит общественное обсуждение.С 22 августа в России вступило в силу распоряжение правительства, согласно которому для получения пособия по беременности и родам и ежемесячное пособие женщине, рано вставшей на учет по беременности в медорганизации, а также пособия в связи с рождением первого или второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом, потребуется карта «Мир».Евгения Шестак