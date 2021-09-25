Донбасс. Оперативная лента военных событий 27.09.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 25.09.2021
09:55 Представительство ДНР в СЦКК сообщает...
Подразделения ВСУ в минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
"В зоне обстрела оказалось село Ленинское на юге ДНР. Всего было выпущено пять боеприпасов из гранатомета СПГ/РПГ. При этом, жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано. Попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК", - уточнили в представительстве.
09:00 Оперативная сводка за сутки с 26 на 27 сентября
Войска Украины один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиново. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате прицельного снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.
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