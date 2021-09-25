Донбасс. Оперативная лента военных событий 27.09.2021

"В зоне обстрела оказалось село Ленинское на юге ДНР. Всего было выпущено пять боеприпасов из гранатомета СПГ/РПГ. При этом, жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано. Попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК", - уточнили в представительстве.

"Обстрелу подвергся район населенного пункта Калиново. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате прицельного снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 25.09.202109:55Подразделения ВСУ в минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.09:00Войска Украины один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).