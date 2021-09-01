В Кремле разъяснили в каком месте находится «нормандский формат» и когда Путин встретится с Зеленским



«Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже три года [назад]", — добавил Песков.



Нежелание официального Киева выполнять соглашение «Минск-2» является препятствием в организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.«Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера, — сказал Песков. — И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик».По словам представителя Кремля, «тупик этот связан исключительно с позицией Украины».Представитель Кремля констатировал, что «активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс».«Но реально он находится, конечно, в тупике», — уверен Песков. Новости в Мире - Сегодня, 11:27 166