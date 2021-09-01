Кто сегодня без воды в Луганске и в регионах.
«Лугансквода» назвала адреса, по которым 27 сентября возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: квартал 50 лет Обороны Луганска;
Жовтневый район: улица Кармелюка, кварталы 50 лет Октября, Дружбы;
Артемовский район: улица Линева;
Краснодонский район: Краснодон, квартал Баракова; Молодогвардейск, район школы № 7; Суходольск, улица Лазо; село Беленькое, улица Ковыльная; село Пархоменко, улицы Больничная, Пархоменко;
Лутугинский район: Лутугино, улицы Щедриной;
Ровеньки: квартал Шахтерский;
Свердловск: улица 2-я Горная;
Алчевск: улицы Ленинградская, Толстого, Горького, Кутузова;
Перевальский район: Артемовск, улицы Верхневокзальная, Фрунзе;
Кировск: село Березовское, улица Авакова;
Брянка: поселок городского типа Ломоватка;
Стаханов: улицы Гагарина, Штеровская, Ломоносова, Макаренко;
Первомайск: улицы Пожарная, Партизан, Школьная, Конная, Пугачева, Матросова;
Красный Луч: улицы Арбатская, Рижская, Невельского, Люксембург, Октябрьская, Калинина.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 12:31 100
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Ленинский район: квартал 50 лет Обороны Луганска;
Жовтневый район: улица Кармелюка, кварталы 50 лет Октября, Дружбы;
Артемовский район: улица Линева;
Краснодонский район: Краснодон, квартал Баракова; Молодогвардейск, район школы № 7; Суходольск, улица Лазо; село Беленькое, улица Ковыльная; село Пархоменко, улицы Больничная, Пархоменко;
Лутугинский район: Лутугино, улицы Щедриной;
Ровеньки: квартал Шахтерский;
Свердловск: улица 2-я Горная;
Алчевск: улицы Ленинградская, Толстого, Горького, Кутузова;
Перевальский район: Артемовск, улицы Верхневокзальная, Фрунзе;
Кировск: село Березовское, улица Авакова;
Брянка: поселок городского типа Ломоватка;
Стаханов: улицы Гагарина, Штеровская, Ломоносова, Макаренко;
Первомайск: улицы Пожарная, Партизан, Школьная, Конная, Пугачева, Матросова;
Красный Луч: улицы Арбатская, Рижская, Невельского, Люксембург, Октябрьская, Калинина.
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 12:31 100
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