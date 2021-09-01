Кто сегодня без воды в Луганске и в регионах.



На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: квартал 50 лет Обороны Луганска;

Жовтневый район: улица Кармелюка, кварталы 50 лет Октября, Дружбы;

Артемовский район: улица Линева;

Краснодонский район: Краснодон, квартал Баракова; Молодогвардейск, район школы № 7; Суходольск, улица Лазо; село Беленькое, улица Ковыльная; село Пархоменко, улицы Больничная, Пархоменко;

Лутугинский район: Лутугино, улицы Щедриной;

Ровеньки: квартал Шахтерский;

Свердловск: улица 2-я Горная;

Алчевск: улицы Ленинградская, Толстого, Горького, Кутузова;

Перевальский район: Артемовск, улицы Верхневокзальная, Фрунзе;

Кировск: село Березовское, улица Авакова;

Брянка: поселок городского типа Ломоватка;

Стаханов: улицы Гагарина, Штеровская, Ломоносова, Макаренко;

Первомайск: улицы Пожарная, Партизан, Школьная, Конная, Пугачева, Матросова;

Красный Луч: улицы Арбатская, Рижская, Невельского, Люксембург, Октябрьская, Калинина.

«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 12:31 100 «Лугансквода» назвала адреса, по которым 27 сентября возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:Ленинский район: квартал 50 лет Обороны Луганска;Жовтневый район: улица Кармелюка, кварталы 50 лет Октября, Дружбы;Артемовский район: улица Линева;Краснодон, квартал Баракова; Молодогвардейск, район школы № 7; Суходольск, улица Лазо; село Беленькое, улица Ковыльная; село Пархоменко, улицы Больничная, Пархоменко;Лутугино, улицы Щедриной;квартал Шахтерский;улица 2-я Горная;улицы Ленинградская, Толстого, Горького, Кутузова;Артемовск, улицы Верхневокзальная, Фрунзе;село Березовское, улица Авакова;поселок городского типа Ломоватка;улицы Гагарина, Штеровская, Ломоносова, Макаренко;улицы Пожарная, Партизан, Школьная, Конная, Пугачева, Матросова;улицы Арбатская, Рижская, Невельского, Люксембург, Октябрьская, Калинина.«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе». Удобный город - Сегодня, 12:31 100

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