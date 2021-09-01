Миссия ООН по правам человека впервые прокомментировала санкции СНБО против украинских СМИ
Глава Миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что в организации обеспокоены санкциями СНБО против украинских СМИ, которые ввел своими указами президент Украины Владимир Зеленский. В ООН считают, что их пропорциональность не была обоснована, кроме того, они не были приняты независимыми органами власти.
Об этом со ссылкой на Богнер пишет Страна.
«СНБО принял, а президент утвердил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. 20 августа СНБО принял другое решение о применении дополнительных санкций, которые привели к ограничению доступа к онлайн-СМИ (в том числе и «Страны» — Ред.). В управлении Верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений», — сказала Богнер.
Богнер заверила, что миссия и далее будет следить за ситуацией. Новости в Мире - Сегодня, 13:01 108
Об этом со ссылкой на Богнер пишет Страна.
«СНБО принял, а президент утвердил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. 20 августа СНБО принял другое решение о применении дополнительных санкций, которые привели к ограничению доступа к онлайн-СМИ (в том числе и «Страны» — Ред.). В управлении Верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений», — сказала Богнер.
Богнер заверила, что миссия и далее будет следить за ситуацией. Новости в Мире - Сегодня, 13:01 108
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