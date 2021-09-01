Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Миссия ООН по правам человека впервые прокомментировала санкции СНБО против украинских СМИ

robot Сегодня, 13:3027Новости
Миссия ООН по правам человека впервые прокомментировала санкции СНБО против украинских СМИ
Глава Миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что в организации обеспокоены санкциями СНБО против украинских СМИ, которые ввел своими указами президент Украины Владимир Зеленский. В ООН считают, что их пропорциональность не была обоснована, кроме того, они не были приняты независимыми органами власти.
Об этом со ссылкой на Богнер пишет Страна.
«СНБО принял, а президент утвердил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. 20 августа СНБО принял другое решение о применении дополнительных санкций, которые привели к ограничению доступа к онлайн-СМИ (в том числе и «Страны» — Ред.). В управлении Верховного комиссара по правам человека обеспокоены, что эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений», — сказала Богнер.
Богнер заверила, что миссия и далее будет следить за ситуацией. Новости в Мире - Сегодня, 13:01 108

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: