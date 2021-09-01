Погода в Украине в октябре будет напоминать сентябрьскую. В середине месяца ожидается потепление, после чего температура резко снизится и ударят морозы.Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова в эфире Украинского радио.«То похолодание, которое мы сейчас видим, задержится в первые дни октября. Затем октябрь пойдет по близкой к сентябрьской динамике. То есть температура повысится, и где-то до середины месяца мы увидим хорошие теплые дни», — сказала она.По ее словам, во второй половинке октября надо готовиться к резкому похолоданию — до -8 °С.«Очень резкое похолодание до конца месяца. По нашим расчетам, ночные температуры в северных и центральных областях Украины могут быть до -6 — -8, а, возможно, и ниже», — отметила Мартазинова.Согласно прогнозу, в начале ноября температура снова поднимется.«Первая половина ноября будет в целом теплее, чем конец октября. Но к концу ноября температура снова снизится. Это уже пошла зима», — сказала Мартазинова. Новости Украины - Сегодня, 13:37 158