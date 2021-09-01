У готовивших теракт неонацистов в Уфе изъяли нунчаки и мачете

В понедельник сотрудники ФСБ в Уфе задержали пятерых членов неонацистской группировки, готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов. У участников неонацистской группировки, которые были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Башкирии, обнаружили ножи, прицелы, нунчаки, а также мачете, взрывное устройство и портреты лидеров Третьего рейха.Кадры задержания опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. На кадрах силовики проникают в квартиру и задерживают экстремистов, передает РИА «Новости».На видео можно заметить различные ножи, прицелы, а также мачете. Кроме того, продемонстрированы обнаруженный у подозреваемых флаг конфедерации южных штатов времен американской гражданской войны, а также экстремистская литература, в частности книга «Русский культ» и тетради, где от руки написана националистическая пропаганда.Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета (СК) по Башкортостанe Евгений Каневский уточнил, что все вышеперечисленное было найдено в специально оборудованном тайнике на заброшенной стройке. По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия.Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали, как готовились к преступлению, а также указали на место в лесу рядом с поселком Старомихайловка, где проходили тренировки.«Мы приехали на место проведения тренировок, конкретно в лес, находящийся у поселка Михайловка... Ориентир у нас АЗС, дальше нее должна находиться автобусная остановка... Там будет спуск в лес, это вот место, где мы собирались», – рассказал один из задержанных.