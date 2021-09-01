В начале октября Луганск отключат на три дня электроснабжение. Правда или нет?



«Некоторые умельцы даже через Фотошоп подделывали письма от администраций, как городских, так и ответственных за эти процедуры предприятий. Ни в одной из организаций мне не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение», — пишет автор.

Как отмечает телеграм-канал, в официальных СМИ тишина по этому вопросу.

" Все ответственные органы молчат: энергетическая компания и водная. Поэтому до сих пор однозначного ответа у людей нет. Как итог — имеем тысячи слухов, появление многочисленных «работников» в комментариях к подобным постам, которые «100% владеют информацией» и говорят, что света всё-таки не будет. Причем конкретные даты они сами не знают, а на предприятиях о таких сотрудниках даже не слышали", — пишет автор.

При этом автор надеется, что если информация об отключении окажется правдивой, то людей предупредят заранее.

" У нас как минимум многие сидят на удалёнке и им нужно предупредить своих работодателей о том, что они не смогут выполнять свои трудовые функции, другим же как-то скорректировать свои планы и банально запастись питьевой и технической водой. Если же это всё очередной фейк, то властям совет: отрегаируйте наконец официально, сделайте заявление, распространите его по СМИ и соцсетям. Народ реально в панике и у него голова пухнет от неведения", — пишет телеграм-канал «Журналистика со вкусом». Удобный город - Сегодня, 14:38 277 В социальных сетях в луганских группах начали распространять различные сообщения о том, что в ЛНР с 1 по 3 октября (по некоторым данным с 3 по 6 октября) будет очередной блэкаут (отключение электроэнергии по всей территории, как это было несколько лет назад в связи с работой на станции «Победа»). Об этом пишет автор луганского телеграм-канала «Журналистика со вкусом»«Некоторые умельцы даже через Фотошоп подделывали письма от администраций, как городских, так и ответственных за эти процедуры предприятий. Ни в одной из организаций мне не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение», — пишет автор.Как отмечает телеграм-канал, в официальных СМИ тишина по этому вопросу." Все ответственные органы молчат: энергетическая компания и водная. Поэтому до сих пор однозначного ответа у людей нет. Как итог — имеем тысячи слухов, появление многочисленных «работников» в комментариях к подобным постам, которые «100% владеют информацией» и говорят, что света всё-таки не будет. Причем конкретные даты они сами не знают, а на предприятиях о таких сотрудниках даже не слышали", — пишет автор.При этом автор надеется, что если информация об отключении окажется правдивой, то людей предупредят заранее." У нас как минимум многие сидят на удалёнке и им нужно предупредить своих работодателей о том, что они не смогут выполнять свои трудовые функции, другим же как-то скорректировать свои планы и банально запастись питьевой и технической водой. Если же это всё очередной фейк, то властям совет: отрегаируйте наконец официально, сделайте заявление, распространите его по СМИ и соцсетям. Народ реально в панике и у него голова пухнет от неведения", — пишет телеграм-канал «Журналистика со вкусом». Удобный город - Сегодня, 14:38 277

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