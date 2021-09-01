Воздвижения Креста Господня: что можно и нельзя делать в этот день



Это уже второй большой праздник в календаре главных церковных богослужений. Воздвижения переводится как «поднятие».

В этот день, 27 сентября 326 года, патриарх Макарий поднял крест из дерева, на котором был распят Иисус Христос, на разные стороны света для поклонения христиан. В этот день на всенощной служат особый чин Воздвижения: под пение «Господи, помилуй!» священники поднимают и опускают крест на разные стороны света.

История праздника Воздвижения Креста Господня

После воскресения Христа эта святыня исчезла на 300 лет. На месте, где спрятали Крест, язычники отстроили храм в честь богини Венеры. В пещере над святыней приносились языческие жертвы и происходили оргии. Промыслом Божиим Крест Господень был найден в 326 году н.э. царицей Еленой, когда остановились гонения на христиан, а к власти пришел император Константин. Именно Константин попросил маму-христианку (царицу Елену) возглавить поиски огромного святилища, ибо Крест Господень имел для него особое значение.

Чудо для императора Константина



Для императора Константина Крест Господень имел очень особенное, сакральное значение. Это был символ его веры, а еще — символ могущества его империи. Как-то накануне сложной битвы Константин молил Бога дать ему знак Своего присутствия, ведь битва была с язычниками, которые жестоко убивали христиан, а своими страстями разрушали Римскую империю. Тогда же Константин увидел в небе большой крест. А ночью, во сне, ему явился Иисус Христос с крестом в руке, и сказал: «Этим победишь!» Утром, перед битвой, император Константин отдал приказ — нарисовать на всех знаменах и щитах Крест Господень. В тот раз его войска победили огромную сложную битву, а для императора Константина крест стал величайшим символом. Он окончательно принял православную веру и вместе с мамой, царицей Еленой, восстановил много христианских святынь. Именно с этого времени христиане наконец могли открыто исповедовать свою веру, не боясь гонений, пыток и смерти.

Как нашли Крест Господень

Странным образом после многолетних поисков, в 326 году царица Елена нашла дерево, на котором был распят Спаситель. В Иерусалиме ее познакомили со стареньким евреем по имени Иуда, который знал тайник. После уговоров Иуда наконец показал пещеру с мусором, над которой стоял языческий храм. Когда откопали пещеру, нашли в ней три креста и рядом — табличку: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Надо было выяснить какой из трех — тот. Кресты поочередно подносили и прикладывали к телу смертельно больной женщины. Первые два никак не подействовали, но когда к женщине прикладывали третий крест — она мгновенно выздоровела. Кроме того, промыслом Божиим, в этот момент несли гроб на похороны. И когда приложили третьего креста, умерший в гробу — проснулся. Таким образом узнали силу Животворящего Креста Господня. Все, кто слышал об этом чуде, хотели коснуться Креста. Когда людей стало очень много, патриарх Макарий поднял Крест на различные стороны света со словами: «Господи, помилуй!».

Событие поднятия Креста Господня состоялась 27 сентября 326 года, и с тех пор установлено большой праздник.

Символ Креста

Крест Господень — главная святыня христиан, потому что он символизировал место смерти и воскресении Господа Нашего Иисуса Христа.

Именно через страдания Господа на Кресте человечество получило шанс на спасение. Крест Господень символизирует путь каждого из нас к Господу.

Верх Креста открывает Рай, низ Креста разрушает адские страдания человечества, которые мы терпели со времен Адамова падения. Правая и левая часть, где были прибиты руки Спасителя, зовут к Богу, объединяют все народы, чтобы не только в Иерусалиме, а всюду, на каждом клочке земли, если только человек хочет спастись, Господь услышит и примет его поклонение и веру.

Крест — символ жизни христианина. Каждый несет свой крест. Иногда кажется, что этот крест не под силу, но по православной вере — Господь не дает нам больше, чем мы можем вынести. Это — самая мудрость, которая преодолевает множество грехов и соблазнов, убивает ропот и дарит смирение. А где смирение — там благодать Господня. А где благодать, там вечную жизнь.

Традиции. Что можно и нельзя делать на праздник Крестовоздвижения

В день Воздвижения Креста Господня очень важно быть в храме, по возможности исповедоваться и причаститься, поклониться огромной святыни, символу спасения — Честному Кресту Господню.

Крестная смерть — печальное событие, поэтомув в этот день в монастырях и церквях — строгий пост.

Не желательно ставить на стол мясные блюда.

Нельзя ссориться и делать плохие поступки.

В этот день молятся за здоровье близких и родных.

Считается, что молитвы и просьбы на этот праздник — особые Господу. Если просьба ваше пойдет на пользу вам и окружающим — она исполнится.

Молитва праздника Воздвижения Креста

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,

и да бежат от лица Его ненавидящии Его.

Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня,

тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением,

и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень,

прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа,

во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата.

О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень!

Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки.

Аминь. Культура - Сегодня, 13:57 266 27 сентября, в понедельник, православная церковь чтит большой (двунадесятый) праздник — Воздвижение Честного Креста Господня, или Крестовоздвижение.Это уже второй большой праздник в календаре главных церковных богослужений. Воздвижения переводится как «поднятие».В этот день, 27 сентября 326 года, патриарх Макарий поднял крест из дерева, на котором был распят Иисус Христос, на разные стороны света для поклонения христиан. В этот день на всенощной служат особый чин Воздвижения: под пение «Господи, помилуй!» священники поднимают и опускают крест на разные стороны света.ГосподняПосле воскресения Христа эта святыня исчезла на 300 лет. На месте, где спрятали Крест, язычники отстроили храм в честь богини Венеры. В пещере над святыней приносились языческие жертвы и происходили оргии. Промыслом Божиим Крест Господень был найден в 326 году н.э. царицей Еленой, когда остановились гонения на христиан, а к власти пришел император Константин. Именно Константин попросил маму-христианку (царицу Елену) возглавить поиски огромного святилища, ибо Крест Господень имел для него особое значение.императора КонстантинаДля императора Константина Крест Господень имел очень особенное, сакральное значение. Это был символ его веры, а еще — символ могущества его империи. Как-то накануне сложной битвы Константин молил Бога дать ему знак Своего присутствия, ведь битва была с язычниками, которые жестоко убивали христиан, а своими страстями разрушали Римскую империю. Тогда же Константин увидел в небе большой крест. А ночью, во сне, ему явился Иисус Христос с крестом в руке, и сказал: «Этим победишь!» Утром, перед битвой, император Константин отдал приказ — нарисовать на всех знаменах и щитах Крест Господень. В тот раз его войска победили огромную сложную битву, а для императора Константина крест стал величайшим символом. Он окончательно принял православную веру и вместе с мамой, царицей Еленой, восстановил много христианских святынь. Именно с этого времени христиане наконец могли открыто исповедовать свою веру, не боясь гонений, пыток и смерти.Странным образом после многолетних поисков, в 326 году царица Елена нашла дерево, на котором был распят Спаситель. В Иерусалиме ее познакомили со стареньким евреем по имени Иуда, который знал тайник. После уговоров Иуда наконец показал пещеру с мусором, над которой стоял языческий храм. Когда откопали пещеру, нашли в ней три креста и рядом — табличку: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Надо было выяснить какой из трех — тот. Кресты поочередно подносили и прикладывали к телу смертельно больной женщины. Первые два никак не подействовали, но когда к женщине прикладывали третий крест — она мгновенно выздоровела. Кроме того, промыслом Божиим, в этот момент несли гроб на похороны. И когда приложили третьего креста, умерший в гробу — проснулся. Таким образом узнали силу Животворящего Креста Господня. Все, кто слышал об этом чуде, хотели коснуться Креста. Когда людей стало очень много, патриарх Макарий поднял Крест на различные стороны света со словами: «Господи, помилуй!».Событие поднятия Креста Господня состоялась 27 сентября 326 года, и с тех пор установлено большой праздник.КрестаКрест Господень — главная святыня христиан, потому что он символизировал место смерти и воскресении Господа Нашего Иисуса Христа.Именно через страдания Господа на Кресте человечество получило шанс на спасение. Крест Господень символизирует путь каждого из нас к Господу.Верх Креста открывает Рай, низ Креста разрушает адские страдания человечества, которые мы терпели со времен Адамова падения. Правая и левая часть, где были прибиты руки Спасителя, зовут к Богу, объединяют все народы, чтобы не только в Иерусалиме, а всюду, на каждом клочке земли, если только человек хочет спастись, Господь услышит и примет его поклонение и веру.Крест — символ жизни христианина. Каждый несет свой крест. Иногда кажется, что этот крест не под силу, но по православной вере — Господь не дает нам больше, чем мы можем вынести. Это — самая мудрость, которая преодолевает множество грехов и соблазнов, убивает ропот и дарит смирение. А где смирение — там благодать Господня. А где благодать, там вечную жизнь.наВ день Воздвижения Креста Господня очень важно быть в храме, по возможности исповедоваться и причаститься, поклониться огромной святыни, символу спасения — Честному Кресту Господню.Крестная смерть — печальное событие, поэтомув в этот день в монастырях и церквях — строгий пост.Не желательно ставить на стол мясные блюда.Нельзя ссориться и делать плохие поступки.В этот день молятся за здоровье близких и родных.Считается, что молитвы и просьбы на этот праздник — особые Господу. Если просьба ваше пойдет на пользу вам и окружающим — она исполнится.Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,и да бежат от лица Его ненавидящии Его.Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня,тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением,и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень,прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа,во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата.О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень!Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки.Аминь. Культура - Сегодня, 13:57 266

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