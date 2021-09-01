Экс-советник Буша: В Вашингтоне устали от Украины

Вашингтон больше не намерен обсуждать с Москвой Киев, поскольку на Западе уже устали от Украины. Об этом рассказал профессор Йельского университета Томас Грэм, ранее занимавший пост советника Джоржа Буша - младшего.По словам Грэма, в Вашингтоне осознают, что общее понимание по вопросу Украины между США и Россией маловероятно, поэтому тему Киева убрали из переговорного процесса. К тому же на Западе, а не только в США, все уже устали от Украины. Поэтому Джо Байден принял решение не поднимать эту тему, и США не будут пытаться что-то изменить кардинально.То есть Байдена устраивает нынешнее положение, он будет пытаться оставить все как есть и не портить окончательно отношения с Россией "украинским вопросом"."Байден хочет сохранить статус-кво с Россией. (...) он будет пытаться сохранить все как есть, чтобы не было резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Его бы это устроило", - заявил экс-советник в интервью "Известиям".В то же время Вашингтон не наращивает взаимодействие и с Киевом, на сегодняшний день отношений США и Украины "вялотекущие", считает Грэм.Отметим, что во время визита Зеленского в Вашингтон, Байден даже не стал касаться темы России, попросту проигнорировав ее, что, в какой-то мере, только подтверждает слова американского профессора.источник