Чехия окончательно исключила В«РосатомВ» из тендера на строительство энергоблока АЭС В«ДукованыВ»
Чехия окончательно исключила российский "Росатом" из числа претендентов на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", соответствующий закон подписал президент страны Милош Земан.
Чехия приняла закон, исключающий участие в строительстве нового энергоблока любых компаний из России и Китая, тем самым окончательно снимая заявку "Росатома". Согласно закону, подписанному президентом Чехии, к строительству и последующей эксплуатации энергоблока допускаются только те страны, которые "присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года". Россия и Китай в их число не входят.
О том, что Россию уберут из потенциальных участников строительства нового энергоблока АЭС "Дукованы" стало известно еще в апреле этого года после скандала со взрывами в Моравии в 2014 году, в которых Прага обвинила Москву. Позднее, в июне, Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента исключила российские и китайские компании из тендера.
Таким образом, после исключения российского Росатома и китайской компании China General Nuclear Power, на контракт стоимостью 6 млрд. долларов остался один претендент - фирма Westinghouse, представляющая Северную Америку.
Между тем некоторые эксперты считают, что убрав из тендера на строительство Россию и Китай и оставив только США, Чехия может столкнуться с ростом стоимости строительства энергоблока, причем значительно. Претендент то один, и цены назначает только он.
источник
Чехия приняла закон, исключающий участие в строительстве нового энергоблока любых компаний из России и Китая, тем самым окончательно снимая заявку "Росатома". Согласно закону, подписанному президентом Чехии, к строительству и последующей эксплуатации энергоблока допускаются только те страны, которые "присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года". Россия и Китай в их число не входят.
О том, что Россию уберут из потенциальных участников строительства нового энергоблока АЭС "Дукованы" стало известно еще в апреле этого года после скандала со взрывами в Моравии в 2014 году, в которых Прага обвинила Москву. Позднее, в июне, Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента исключила российские и китайские компании из тендера.
Таким образом, после исключения российского Росатома и китайской компании China General Nuclear Power, на контракт стоимостью 6 млрд. долларов остался один претендент - фирма Westinghouse, представляющая Северную Америку.
Между тем некоторые эксперты считают, что убрав из тендера на строительство Россию и Китай и оставив только США, Чехия может столкнуться с ростом стоимости строительства энергоблока, причем значительно. Претендент то один, и цены назначает только он.
источник
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