Германские выборы: тайна долей процента

К половине седьмого утра по Москве в Германии посчитали предварительные результаты выборов. Окончательные будут известны через две недели. В течение этого времени можно оспорить в суде или в ЦИКе какие-то неточности и немного изменить результат. Как правило, эти десятые и сотые доли процента никого не волнуют, но только не сегодня.Надо сказать, что немецкие социологи в очередной раз подтвердили свою высокую квалификацию. В отличие от коллег из других стран Запада (тех же США), результаты проведенных ими экзит-полов отличаются от предварительных результатов выборов не более, чем на 0,5%. Но в данном случае, как было сказано выше, дело может решить и одна десятая.Так, например, экзит-пол давал левым (партия «Линке») 5%. С этим результатом они попадали в Бундестаг, хоть и не могли повлиять на формирование коалиции. Получили же они, согласно оглашенным ЦИК результатам, 4,9%, оставаясь за бортом Бундестага. Эта занимающая крайний левый фланг партия потеряла с прошлых (2017 года) выборов почти половину голосов (4,3% из 9,2%). В этом отношении ее провал грандиознее провала ХДС. Однопартийцы Меркель, давно надоевшие немцам и потерявшие в уходящей на пенсию канцлере свое главное преимущество, утратили 7,9% голосов. Но по сравнению с 26,8%, которые они имели на прошлых выборах, это значит утрату лишь чуть более, чем четверти избирателей — много, конечно, но все же это не половина.Тем более, что «Линке», в отличие от ХДС, никогда не входила в правящую коалицию, остро критиковала власть и могла рассчитывать на прирост голосов избирателей.Представители другой (правой) радикальной силы «Альтернативы для Германии», которая также находилась в жесткой оппозиции режиму и также потеряла голоса (хоть и не так критично, как «Линке» — всего 2,3%, из бывших в 2017 году 12,6%), утверждают, что такая алогичность связана с работой прессы, поддержавшей либералов. На первый взгляд представляется, что они правы, ведь 5,2% из потерянных ХДС голосов перешли к их партнеру по коалиции СДПГ, несущей не меньшую ответственность за все провалы правительства, чем ХДС/ХСС (кстати ХСС в своей баварской вотчине потерял всего 1% голосов).В чистом выигрыше оказались только либералы. Причем если традиционные либералы из СвДП улучшили свой результат на жалкие 0,9%, то «Зеленые» неолибералы в полтора раза (на 5,8%, до 14,8%). При этом с 8,7%, до 8,1% сократилось количество проголосовавших за иные участвующие в выборах партии (стабильно не проходящие в Бундестаг). Если учесть, что общее количество голосовавших с прошлых выборов практически не изменилось (76% сейчас и 76,2% четыре года назад), то мы имеем дело с перетеканием голосов одних и тех же избирателей.(Все данные взяты с официального сайта ЦИК ФРГ, по состоянию на 6:30 мск 27.09.2021 года).Можно лишь частично согласиться с представителями АдГ, которые винят в недоборе своей партией голосов прессу, утверждая, что их поддерживает 25-30% немецкого общества. Результаты выборов показывают, что быть против ХДС/ХСС — не значит быть за АдГ, иначе бы последняя не только не потеряла 2,3% голосов, но нарастила бы свою поддержку, как минимум, на 8,9%, собрав 21,5% голосов. С таким результатом она вышла бы на третье место и сделала бы заявку на получение права формирования коалиции уже по результатам выборов 2025 года.Но этого не произошло. Можем констатировать, что несмотря на недовольство конкретными политиками и конкретными результатами их работы, либеральные идеи и ценности жестко вбиты в голову германского общества. Отдав на прошлых выборах 12,6% правым радикалам из АдГ и 9,2% левым радикалам из «Линке» (в сумме четверть голосов за несистемные силы), немцы, похоже, испугались своей храбрости и решили в момент смены «лошадей» (федерального канцлера) не заниматься переправой (не тасовать политические силы на Олимпе).Фактически все протестное голосование ушло в либеральную парадигму.Когда-то давно немцы имели правоконсервативный (примерно как сейчас АдГ) блок ХДС/ХСС, против которого выступала левоцентристская СДПГ, а промежуточную нишу занимала классическая (право) либеральная СвДП, к которой затем добавилась неолиберальная (леволиберальная) партия «Зеленых».В 1966 году СвДП вошла в коалицию с ХДС/ХСС, которая быстро распалась, уступив место «большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ. Между 1969 и 1982 годом СвДП постоянно составляла коалицию с СДПГ. В 1982 году она вновь оказалась в коалиции с ХДС/ХСС. Но в 1998 году власть перешла к коалиции СДПГ и «Зеленых», которые правили до 2005 года. Ну а дальше началась эра Меркель, которая предпочитала править в формате «большой коалиции» с СДПГ. Но в период 2009-2013 годов СвДП возвращалась в коалицию с ХДС/ХСС, а СДПГ уходила в оппозицию.Таким образом, с тех пор, как в средине 60-х годов ХДС/ХСС утратил монополию на формирование правительства, в составе различных коалиций чаще всего партнером ХДС/ХСС оказывалась СДПГ, несколько реже СвДП и один раз правила коалиция в составе СДПГ и «Зеленых».Отметим, что «Зеленые» до сегодня входили в коалицию только с СДПГ, в то время как остальные традиционные партии имеют опыт коалиций друг с другом. И только две недавно возникшие радикальные (левая и правая) партии ни разу не входили в правящую коалицию.Если опираться на германскую традицию, то можно было бы предположить, что при прочих равных СДПГ и ХДС/ХСС попытаются возродить «большую коалицию» в новом составе. Тем более, что с уходом Меркель и победой на выборах СДПГ имела бы все основания требовать канцлерства, а олибералившимся консерваторам из ХДС/ХСС пришлось бы довольствоваться вторыми ролями.Однако в германской конституции есть нюанс. Партии, создающие парламентскую коалицию, должны набрать на выборах более полвины голосов избирателей (50% + 1 голос). Легко подсчитать, что ХДС/ХСС легко набирают более половины голосов от прошедших в Бундестаг партий, но не дотягивают до половины от проголосовавших (у них вместе получается 49,8% голосов).Казалось бы, не проблема подтянуть СвДП с ее 11,5% и получить подавляющее большинство. Но СвДП понимает, что с одной стороны у нее «золотая акция», но с другой, ХДС/ХСС и СДПГ практически получат большинство в парламенте и без нее. То есть ее роль сводится лишь к обеспечению легитимности коалиции, а за это много не дадут. Поэтому Свободные демократы уже заявили, что очень хотят сложить коалицию на троих с «Зелеными» и СДПГ. В такой коалиции большинство без СвДП никак не пляшет. Следовательно, и претендовать они могут на более значительное количество портфелей в правительстве. При этом СвДП и «Зеленые» будут заинтересованы во взаимной поддержке друг друга, поскольку на двоих получили практически столько же голосов (на 0,6% больше), что и СДПГ.Соответственно, можно предположить, что если «тройственный союз» (СДПГ/СвДП/«Зеленые») сложится, то неолиберальная повестка (в том числе экологическая) получит значительно большую поддержку правительства Германии, чем получала до сих пор. Это явно не то, что хотели избиратели, но их голосовательные привычки не позволяют им серьезно изменить ситуацию, введя новые силы в активную политическую игру.Впрочем ХДС/ХСС и СДПГ еще имеют шанс на возобновление большой коалиции — если за две недели (к моменту подведения окончательных итогов выборов) выяснится, что они совместно набрали не 49,8% голосов, а хотя бы 50,000001%. Но надо иметь в виду, что если такая коалиция и сложится, только чудо может позволить ей повторить успех в 2025 году. То есть учитывая, как немцы голосуют, через четыре года они получат еще более либеральное правительство. Возможно, даже «Зеленые» смогут добиться права формирования коалиции.Судя по тому, что немецкие политики начали с заявлений о желательности формирования правительства до католического рождества, они прекрасно понимают все сложности, которые вызовет борьба амбиций, а также попытка каждого из потенциальных союзников по коалиции рассчитать лучшую траекторию движения к выборам 2025 года. Правда, при такой политической турбулентности очередные выборы могут оказаться внеочередными и пройти значительно раньше, чем положено.Ростислав Ищенко