В работе «Приват24» массовый сбой. Приложение просит сменить пароль и «зависает». ФОТО
Клиенты «ПриватБанка» заявляют о массовом сбое в работе системы «Приват24».
Как пишет УНИАН, практически все пользователи жалуются на то, что система слишком долго обрабатывает введенный пароль, после чего просто зависает.
Многие пользователи не могут войти в мобильную версию, так как она запрашивает смену пароля.
Также уже около часа невозможно войти в систему с ноутбука.
У одних пользователей система подвисает, у других — выдает уведомление о проведении технических работ.
В пресс-службе банка сообщили, что работа системы будет восстановлена в ближайшее время и что данная неполадка — это регламентные работы, а не сбой в работе системы.
Новости Украины - Сегодня, 19:45 133
Как пишет УНИАН, практически все пользователи жалуются на то, что система слишком долго обрабатывает введенный пароль, после чего просто зависает.
Многие пользователи не могут войти в мобильную версию, так как она запрашивает смену пароля.
Также уже около часа невозможно войти в систему с ноутбука.
У одних пользователей система подвисает, у других — выдает уведомление о проведении технических работ.
В пресс-службе банка сообщили, что работа системы будет восстановлена в ближайшее время и что данная неполадка — это регламентные работы, а не сбой в работе системы.
Новости Украины - Сегодня, 19:45 133
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